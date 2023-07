पूर्वांचल में मौसम व‍िभाग ने आज भी भारी बार‍िश का अलर्ट जारी क‍िया है। एक द‍िन पूर्व हुई बार‍िश से अयोध्‍या की सड़कों पर हाहाकार मचा है। न‍िर्माणाधीन राम पथ पर लोगों को चलना दूभर हो गया है। कारसेवकपुरम में भी पानी भर गया है। बार‍िश ने नगर न‍िगम की पोल खोल दी है। कारसेवकपुरम में जमा पानी निकलवाने के ल‍िए पंप का प्रयोग क‍िया जा रहा है।

Rain In Ayodhya: भारी बार‍िश के बाद राम पथ पर चलना हुआ दूभर

अयोध्या, संसू। आज मौसम व‍िभाग ने पूर्वांचल के ज‍िलों में झमाझम बार‍िश का अलर्ट जारी क‍िया है। ऐसे में बरसात के चलते रामनगरी के निर्माणाधीन मार्गों से गुजरना दुर्गम साबित हुआ। नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा की तैयारियों के साथ संपूर्ण रामनगरी सज-संवर रही है। इसी क्रम में राम पथ के नाम से विकसित किये जा रहे नगरी के मुख्य आंतरिक मार्ग सहित कई अन्य मार्ग निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन मार्गों पर सामान्य दिनों में भी गुजरना कठिन होता है और शुक्रवार को पूरे दिन बरसात की वजह से इन मार्गों से गुजरना जोखिम भरा साबित हो रहा था। यद्यपि निर्माणाधीन मार्गों की भयावहता देखते हुए स्थानीय लोग निर्माणाधीन मार्ग से मुंह मोड़ कर वैकल्पिक मार्ग अपना रहे थे, किंतु रास्तों के मकड़जाल से अनभिज्ञ बाहरी श्रद्धालु निर्माणाधीन मार्गों से गुजरने का जोखिम उठाने को विवश थे। समझा जाता है कि अगले एक-दो दिन बरसात का यही रुख रहा, तो निर्माणाधीन मार्ग बंद करने पड़ेंगे। बरसात से विहिप का स्थानीय मुख्यालय कारसवेकपुरम जलभराव का शिकार हुआ। गुरुपूर्णिमा के अवसर पर एक आध्यात्मिक संगठन का कार्यक्रम होने की वजह से आयोजक पंप लगवा कर कारसेवकपुरम में जमा पानी निकलवाने का प्रयास भी करते रहे। यद्यपि इस कोशिश में बगल के लोगों की आपत्ति भी दर्ज हुई, कारसवेकपुरम से निकाला जा रहा पानी उनके घरों और मुहल्लों को अपनी चपेट में ले रहा था। हालांकि विवाद की नौबत नहीं आई। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार जलभराव की समस्या लंबे समय से है और स्थानीय लोगों के साथ नगर निगम को इस समस्या का स्थाई समाधान तलाशना होगा।

Edited By: Prabhapunj Mishra