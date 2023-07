Faizabad: SDM व नायब तहसीलदार ने नगर पालिका क्षेत्र में संचालित गो आश्रय स्थल का किया निरीक्षण; 3 गोवंश बीमार

एसडीएम अंशुमान सिंह ने नगर पालिका क्षेत्र में गो आश्रय केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गो आश्रय केंद्र पर गोवंशों के लिए की गई सुविधाओं को देखा। एसडीएम ने हरी घास पशु आहार पानी की उपलब्धता व गोवंश के रखरखाव और चौकीदारों की उपस्थिति की जानकारी ली। बीमार गोवंश पशुओं के लिए पशु चिकित्साधिकारी को तत्काल इलाज करने के निर्देश दिए।

SDM व नायब तहसीलदार ने नगर पालिका क्षेत्र में संचालित गो आश्रय स्थल का किया निरीक्षण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या): एसडीएम अंशुमान सिंह ने नगर पालिका क्षेत्र में गो आश्रय केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गो आश्रय केंद्र पर गोवंशों के लिए की गई सुविधाओं को देखा। एसडीएम ने हरी घास, पशु आहार, पानी की उपलब्धता व गोवंश के रखरखाव और चौकीदारों की उपस्थिति की जानकारी ली। बीमार गोवंश पशुओं के लिए पशु चिकित्साधिकारी को तत्काल इलाज करने के निर्देश दिए। पशु चिकित्साधिकारी को समय-समय पर गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का निर्देश दिए। एसडीएम अंशुमान सिंह ने बताया कि यहां कुल सात चौकीदार हैं। सातों चौकीदार निरीक्षण के वक्त मौजूद रहे। गो आश्रय केंद्र में कुल 89 गौवंश मौजूद हैं, जिनमें से तीन गोवंश बीमार हैं। इस मौके पर नायब तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव, ईओ रणविजय सिंह मौजूद रहे।

Edited By: riya.pandey