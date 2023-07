Ayodhya Aairport security राम मंद‍िर न‍िर्माण के साथ अयोध्‍या में तेजी से व‍िकास हो रहा है। अयोध्‍या में श्रीराम एयरपोर्ट का भी तेजी से एयरपोर्ट न‍िर्माण चल रहा है। एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स का आवंटन कर दिया गया है। प्रारंभ में पुलिस के 77 जवान हवाई अड्डे की सुरक्षा संभालेंगे। बाद में अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

Ayodhya Aairport: अयोध्‍या में तैयार हो रहा नया एयरपोर्ट

अयोध्या, [रविप्रकाश श्रीवास्तव]। रामलला की प्राण प्रतिष्ठता से पूर्व श्रीराम एयरपोर्ट से उड़ान आरंभ करने की तैयारी है। इसे लेकर, जहां एयरपोर्ट के आधारभूत ढांचे में तेजी से विकास हो रहा है, वहीं एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स का आवंटन कर दिया गया है। प्रारंभ में पुलिस के 77 जवान हवाई अड्डे की सुरक्षा संभालेंगे। बाद में अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। हालांकि अभी आवंटित फोर्स ड्यूटी के लिए नहीं पहुंच सकी है क्योंकि उसका प्रशिक्षण शेष है। एयरपोर्ट ड्यूटी के कार्य व्यवहार में दक्ष बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। सीओ यातायात की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार यादव को एयरपोर्ट सुरक्षा के पर्वेक्षण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी शामिल रहेंगे। केंद्र के नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का पत्र मिलने के बाद अयोध्या पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों का आवंटन सुनिश्चित किया है। जून के पहले पखवारे में भी फोर्स का आवंटन कर इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ सहित अन्य संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की ओर से अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। हवाई अड्डे के प्रथम चरण में 22 सौ मीटर लंबा रनवे तैयार हो चुका है। अक्टूबर तक टर्मिनल का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही अक्टूबर में ही लाइसेंस मिलने की भी संभावना है। अयोध्या की अन्य विकास परियोजनाओं की तुलना में एयरपोर्ट के निर्माण की गति तेज है। तैयारियां कुछ इस तरह से चल रही हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ माह पहले ही भक्तों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाए। पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद यादव ने बताया कि उच्चाधिकारियों की निगरानी में एयरपोर्ट सुरक्षा की प्लानिंग चल रही है। पुलिस बल का आवंटन इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। एयरपोर्ट के लिए आवंटित फोर्स की स्थिति पुलिस उपाधीक्षक-एक निरीक्षक-एक उपनिरीक्षक(पुरुष)-आठ उपनिरीक्षक(महिला)-एक मुख्य आरक्षी-चार आरक्षी(पुरुष)-58 आरक्षी(महिला)-चार

