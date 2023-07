Ram Mandir अयोध्‍या में द‍िव्‍य और भव्‍य राम मंद‍िर का न‍िर्माण तेजी से चल रहा है। भूतल का काम पूरा होने के बाद प्रथम तल के काम ने तेजी पकड़ी है। भूतल में फर्श पर पत्‍थर लगने का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। इसी के साथ राम लला की भव्‍य मूर्त‍ि भी तेजी से आकार ले रही है।

Ram Mandir Ayodhya: राम मंद‍िर न‍िर्माण की ताजा तस्‍वीर

अयोध्‍या, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में द‍िव्‍य और भव्‍य राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से राम मंदिर निर्माण कार्य की खूबसूरत तस्वीर जारी की है। गर्भ गृह का न‍िर्माण के बाद अब प्रथम तल का काम शुरु हो गया है। आज जो तीन तस्वीर शेयर की गई हैं इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण में छत की ढलाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। भगवान रामलला का गर्भ गृह बन कर लगभग तैयार है। भगवान रामलला जनवरी 2024 में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर के भूतल की छत के लिए पत्थर बिछाए जाने का भी काम भी लगभग पूर्णता की ओर है। मंद‍िर के गर्भगृह के स्तंभों पर मूर्तियां उकेरे जाने के काम भी अंत‍िम दौर में है। बताते चलें क‍ि राम मंद‍िर में भूतल पर 160 स्तंभ लग चुके हैं। दिसंबर तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह तैयार होना है, जिसमें दरवाजे, खिड़की तथा बिजली वायरिंग से लेकर फर्श पर संगमरमर लगने हैं। 2024 में मकर संक्रांति के बाद बसंत पंचमी के करीब रामलला को भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाना है। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इससे पूर्व परिसर में सात दिन तक विशेष अनुष्ठान होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिर के पांच मंडपों में से रंग व नृत्य मंडप पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएंगे। रामजन्मभूमि पर उनकी स्थापना के लिए तीन मूर्तियां निर्मित हो रही हैं। एक मूर्त‍ि श्वेत संगमरमर की है। रामसेवकपुरम में राजस्थान के मकराना संगमरमर से प्रख्यात मूर्तिकार सत्यनारायण पांडेय रामलला की मूर्ति बनाने में जुटे हैं। बता दें क‍ि रामलला की दो अन्य मूर्तियां भी निर्मित हो रही हैं, यह दोनों मूर्तियां कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे की पहाड़ी से लाई गईं शिलाओं से निर्मित की जा रही हैं। यह दोनों मूर्त‍ियां शास्त्रों में वर्णित श्रीराम के श्याम अथवा कृष्ण वर्ण के अनुरूप हैं।

