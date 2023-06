Brij Bhushan: बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की अयोध्या में होने वाली रैली रद्द, प्रशासन से नहीं मिली इजाजत

अयोध्या, एएनआई। भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच की जंग लगातार जारी है। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अयोध्या में होने वाली जन चेतना रैली स्थगित की जा रही है। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि पुलिस जांच के चलते इस रैली को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है।

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने घोषणा की कि 5 जून को होने वाली 'जन चेतना महारैली, अयोध्या चलो' को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया है।

Wrestlers' protest | Former WFI president and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh announces that the 'Jan Chetna Maharally, 5 June, Ayodhya Chalo' is being postponed for a few days as the Police investigation is underway.