Ayodhya News: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए होगा भव्य आयोजन, आरएसएस नेता ने लिया तैयारियों का जायजा

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य आयोजन होगा। इसकी तैयारी के दृष्टिगत मंदिर निर्माण समिति ने बड़ा निर्णय लिया है। 30 नवंबर तक भूतल के सभी निर्माण पूर्ण करने की समय सीमा तय कर दी है जो पहले 30 दिसंबर थी। आगामी 14 से 24 जनवरी के मध्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरी भव्यता के बीच संपन्न होगा। देश भर में उत्सव मनेगा।

राम लला को वैकल्पिक गर्भगृह से नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाएगा।

Your browser does not support the audio element.