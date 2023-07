Ayodhya News: अयोध्या जंक्शन का नया भवन बनकर तैयार, बाहर से मंदिर और भीतर से विश्वस्तरीय स्टेशन का स्वरूप

Ayodhya Junction New Building राम मंद‍िर न‍िर्माण के साथ अध्‍योया के रेलवे स्‍टेशन का पुनर्विकास तेजी से हो रहा है। अयोध्या जंक्शन की इमारत अब अंदर से विश्वस्तरीय स्टेशन और बाहर से मंदिर के भव्‍य स्‍वरूप नजर आने लगी है। स्‍टेशन पर चार स्वचालित सीढि़यां एवं छह लिफ्ट लगा चुकी है। वातानुकूलित प्रतीक्षालय विश्रामालय आदि भी बनाए जा चुके हैं।

Ayodhya Junction New Building:अध्‍योया रेलवे स्‍टेशन की भव्‍य इमारत

अयोध्या, [रविप्रकाश श्रीवास्तव]। पुनर्विकास की बेला में अयोध्या जंक्शन भव्यता का पर्याय नजर आने लगा है। शुक्रवार को पूर्वांचल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिस अयोध्या जंक्शन से होकर गुजरेगी उसके पुनर्विकास के बारे में भी जानना काफी रोचक होगा। बदहाली के भंवर से उभर कर यह रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय रेल प्रतिष्ठान के रूप में अपनी पहचाने कराने लगा है। पहले चरण में अयोध्या जंक्शन का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। रामनगरी की गरिमा के अनुरूप स्टेशन भवन का बाहरी ढांचा मंदिर की भांति है। बाहरी दीवारें गुलाबी पत्थरों से निर्मित हैं। शिखर की शोभा मुकुट बढ़ा रहा है। बाहरी हिस्सा आकर्षक है तो आंतरिक परिसर भी कुछ कम नहीं है। आवागमन मिलाकर करीब एक लाख यात्रियों का भार उठाने में सक्षम इस स्टेशन के आंतरिक परिवार में हवा के वेंटीलेशन का विशेष प्रबंध किया गया है। चार स्वचालित सीढि़यां एवं छह लिफ्ट लगा चुकी है। वातानुकूलित प्रतीक्षालय, विश्रामालय आदि भी बनाए जा चुके हैं। स्टेशन तक पहुंचने के लिए फोरलेन मार्ग भी बन चुका है, जिसे अंतिम स्पर्श दिया जा रहा है। रामनगरी में अयोध्या जंक्शन का पुनर्विकास रेलवे के एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में है। पहले चरण का कार्य अब पूर्ण माना जा रहा है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपये के करीब है। अयोध्या जंक्शन का पुनर्विकास वर्ष अक्टूबर 2018 से चल रहा है। श्रद्धालुओं के लिए समुचित सुविधाएं स्टेशन पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्वस्थ्य होने पर प्राथमिक उपचार की सुविधा भी परिसर में दी गई है। छोटे बच्चों के लिए शशु देखभाल केंद्र भी बनाया गया है। वातानुकूलित प्रतीक्षालय भी बनकर तैयार है। एक रेल अधिकारी ने बताया कि रामनगरी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को मंदिर के स्वरूप में बनाने के साथ आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। पहले चरण में 24 कर्मचारी आवास, 500 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग, भीतर के मार्ग, सब स्टेशन, फूड प्लाजा, दुकानें बन गईं हैं। अब मुख्य भवन को फाइनल टच दिया जा रहा है।

Edited By: Prabhapunj Mishra