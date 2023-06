Ram Path: अयोध्या में बन रहे राम पथ पर बनेगा अमेठी द्वार, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिए ढाई करोड़ रुपये

अयोध्‍या में तेजी से राम पथ का भी न‍िर्माण भी तेजी से हो रहा है। अब राम पथ पर अमेठी द्वार भी बनाया जाएगा। इस द्वार को बनाने में ढाई करोड़ रुपये की लागत आयेगी। अमेठी द्वार तीन महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस द्वार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने वाली एजेंसी की ओर से बनाया जाएगा। धार्मिक भावना अमेठी की अपनी पहचान अलग पहचान है।

Ram Path: राम पथ पर बनेगा अमेठी द्वार

अमेठी, संवादसूत्र। अयोध्या में बन रहे रामपथ पर अमेठी द्वार बनेगा। इसकी लागत तकरीबन ढाई करोड़ रुपये होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष व उद्योगपति राजेश अग्रहरि ने द्वार निर्माण के लिए ढाई करोड़ रुपये दिया है। कमिश्नर ने इस कार्य के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानित किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने अयोध्या में भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम पथ पर ढाई करोड़ की लागत से अमेठी द्वार बनाए जाने का फैसला लिया है। इस द्वार को बनाने में ढाई करोड़ रुपये की लागत आयेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस मद की राशि प्रशासन को उपलब्ध करवा दी है। तीन माह में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। अयोध्या के कमिश्नर ने बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि ढाई करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। अमेठी द्वार तीन महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस द्वार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने वाली एजेंसी की ओर से बनाया जाएगा। धार्मिक भावना अमेठी की अपनी पहचान अलग पहचान है। महर्षि च्यवन मुनि जी और स्वामी परमहंस महराज जी, फक्कड़ साहेब दशरथ महराज की तपस्थली अमेठी है। अमेठी का पताका भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी लहराये इसी कामना के साथ यह कार्य किया गया है। इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण के लिए सवा करोड़ की धनराशि दान दी थी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मैं स्वयं एक गरीब का बेटा हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है। वह माता पिता और ईश्वर की कृपा से है, जो कुछ भी हो रहा है। प्रभु की इच्छा से हो रहा है। उनकी इच्छा थी द्वार बने तो बन रहा है। राम मंदिर सबकी आस्था का प्रतीक है। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम के धाम में कुछ कार्य करने का मौका मिल पा रहा है।

