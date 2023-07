अयोध्‍या में राम मंद‍िर न‍िर्माण के साथ तेजी से बन रहे एयरपोर्ट के दूसरे चरण के रनवे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश ने ब्रेक लगा द‍िया है। लेक‍िन पहले चरण की घरेलू उड़ानों पर इसका असर नहीं होगा। हाईकोर्ट ने आदेश द‍िया है क‍ि एयरपोर्ट न‍िर्माण के ल‍िए भवन का ध्वस्तीकरण करने से पहले जिला प्रशासन को उसका अधिग्रहण करना होगा।

Ayodhya Airport: अयोध्‍या एयरपोर्ट के दूसरे चरण के रनवे पर HC के आदेश से लगा ब्रेक

अयोध्या, [आनंदमोहन]। निर्माणाधीन श्रीराम एयरपोर्ट के दूसरे चरण के रनवे के निर्माण की रफ्तार पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। इसे फिर रफ्तार पकड़ाने के लिए धर्मपुर सहादत गांव में कैलाशनाथ तिवारी व सुंदरलाल के भवन सहमति से या फिर अधिग्रहण के माध्यम से जिला प्रशासन को हासिल करने होंगे। इससे पहले उनके भवन आदि के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सहमति से रजिस्ट्री कराने के बाद लगभग सौ से अधिक भवनों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर उस गांव में चल चुका है। ध्वस्त भवनों का मलबा अभी देखने को मिलेगा। इस संबंध में हाईकोर्ट की डबल बेंच के 20 दिन पहले पारित आदेश से पहले चरण की घरेलू उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। घरेलू उड़ानों की तैयारियों के लिए व्यावसायिक लाइसेंस आदि की प्रक्रिया शुरू है। लैंडिग सिस्टम आदि के उपकरणों का परीक्षण भी शुरू होने वाला है। विमानपत्तन निदेशक विनोद कुमार के अनुसार पहले चरण की उड़ान के लिए 22 सौ मीटर रनवे का निर्माण पूरा हो चुका है। घरेलू उड़ानों के लिए अन्य संबंधित प्रक्रिया भी शुरू है। टर्मिनल भवन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। धर्मपुर सहादत निवासी कैलाश तिवारी के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे मुआवजे को हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसी याचिका की सुनवाई के बाद इसी 13 जून को आदेश पारित किया। कहा, उस आदेश के बाद उनके व सुंदरलाल के भवन का ध्वस्तीकरण करने से पहले जिला प्रशासन को उसका अधिग्रहण करना होगा। उसी के बाद ही उनके मकान का ध्वस्तीकरण होगा। तिवारी के अनुसार 152 भवन एयरपोर्ट की जद में आए थे जिसमें से लगभग 150 ने सहमति से रजिस्ट्री कर दी। सिर्फ वही दो लोग बचे हैं जिनके भवन का अधिग्रहण जिला प्रशासन को करना है। कहा, अधिगहण के मुआवजे से अगर सहमत नहीं होंगे तो उनके पास मुआवजा धनराशि बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। कहा, अधिग्रहण व रनवे निर्माण की प्रक्रिया मुआवजा बढ़ाने के लिए उनके कोर्ट जाने से प्रभावित नहीं होगी।

