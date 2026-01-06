UP Draft Voter List 2026: मतदाता सूची संशोधन में बड़ा झटका, इटावा सदर में सबसे ज्यादा नाम कटे

जागरण संवाददाता, इटावा। UP Draft Voter List 2026: एसआइआर के बाद मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। इसके हिसाब से जिले की तीनों विधानसभाओं में कुल 2 लाख 33 हजार 40 मतदाता कम हो गए हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र में एसआइआर के बाद मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। मतदाता कम होने के मामले में इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे है। यहां से 1 लाख 5 हजार 610 मतदाता कम हो गए हैं, जबकि जसवंतनगर में घटने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे कम है। इस क्षेत्र में सबसे कम 61 हजार 455 मतदाताओं की कमी आई है। एसआइआर से पहले जिले में 12 लाख 29 हजार 631 मतदाता थे। अब 9 लाख 96 हजार 613 मतदाता है।



जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने मंगलवार को मतदाता सूची काे सार्वजनिक किया। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी मतदाता सूची सौंपी गई। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डबल एएसडीडी की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही 1 लाख 37 हजार 500 मतदाता ऐसे हैं जिनकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग नहीं हो पाई है।

दिया जाएगा नोटिस इन मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा। इनसे मतदाता सूची के लिए जरूरी 13 विकल्पों में से कोई एक विकल्प मांगा जाएगा। यह विकल्प प्रपत्र जमा करने के बाद इनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। जिले में 86.20 कुल मिलाकर 8 लाख 59 हजार 113 मतदाताओं की मैपिंग भी हो गई है। जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी नहीं हुई है उनके नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में तो हैं लेकिन अभी इनसे जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।

बूथ की संख्या भी बढ़ी एसआइआर से पहले जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 1342 बूथ थे। इनकी संख्या में इजाफा हो जाने के बाद अब जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 1437 बूथ हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाएंगे। मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन के बाद विधानसभा क्षेत्र में जो स्थिति बनी है उसमें जिले में सबसे अधिक 3 लाख 46 हजार 171 मतदाता भरथना विधानसभा क्षेत्र में है जबकि इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 3 लाख 13 हजार 192 मतदाता है। अब इस मतदाता सूची के आलेख्य के प्रकाशन होने के बाद नये मतदाता बनाए जाने के लिए फार्म 6 लिए जाएंगे।

विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की स्थिति विधानसभा क्षेत्र घटे मतदाता वर्तमान मतदाता इटावा 1,05,610 3,13,191 जसवंतनगर 61,455 3,37,250 भरथना 69,975 3,46,171 अब चलेगा मतदाता बनाने का अभियान 1 जनवरी 2026 को जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष की हो रही है उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। यह कार्य 6 जनवरी से ही शुरू हो गया है जो 6 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए मतदाताओं को फार्म 6 भरना पड़ेगा। यह फार्म बीएलओ के पास उपलब्ध है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से भी यह अपील की गई है कि युवाओं को वोट बनवाने में सहयोग करें। बीएलए भी 10 फार्म तक जमा कर सकते हैं। मुख्य रूप से डिग्री कॉलेजों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और वहां पढ़ने वाले जिन छात्र-छात्राओं की आयु 1 जनवरी 26 को 18 वर्ष हो रही है उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।



11 जनवरी को पूरे दिन बूथ पर बैठेंगे बीएलओ मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाने के साथ ही बीएलओ को भी है लिस्ट सौंप दी गई है। अभी बीएलओ मतदाता सूची लेकर घर घर तो नहीं जाएंगे। 11 जनवरी को पूरे दिन सभी बीएलओ अपने संबंधित बूथ पर बैठेंगे । यहां पहुंचकर मतदाता इस सूची को देख सकते हैं। इसके साथ ही नये मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए फार्म 6 भरकर भी बीएलओ को दे सकते हैं। जांच के बाद पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किए जाएंगे।



एएसडीडी वाले भी भर सकेंगे फार्म 6 ऐसे मतदाता जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित की सूची में है और वे किसी कारण से बीएलओ को नहीं मिल पाए हैं तो ऐसे मतदाता फार्म 6 भर सकते है। इस फार्म 6 के साथ ही 2003 की मतदाता सूची का डिटेल भी भरना पड़ेगा। इसके बाद पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कर लिए जाएंगे।



बूथ नंबर और बीएलओ बदलने से परेशानी, सपा ने उठाया मुद्दा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में बूथ की संख्या बढ़ाने के साथ ही बूथ नंबर भी बदले गए हैं और जो नये बूथ नंबर बने हैं उन पर बीएलओ भी नये हैं। इसे लेकर मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के एसआइआर प्रभारी उदयभान सिंह ने यह मामला मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि अभी जो बीएलओ थे जिन्हें गणना प्रपत्र दिए थे अब दूसरे बीएलओ हो गए है। इसके साथ ही बूथ संख्या भी बदल गई है ऐसे में बीएलओ को खोजने में मतदाताओं को काफी कठिनाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो मैपिंग वाले जिन मतदाताओं को नोटिस दिए जाएंगे उनकी जानकारी राजनीतिक दलों को भी दी जाए ताकि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इन मतदाताओं से मिलकर उनसे जरूरी दस्तावेज जमा कर सके। उदयभान सिंह ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी से अनुरोध भी किया कि पंचायत सचिवों से यह कहा जाएगी परिवार रजिस्टर या खसरा खतौनी जी भी कागजात एसआइआर में दाखिल करने के लिए जरूरी हों, वह कागजात बिना किसी देरी किए मतदाताओं को उपलब्ध करा दें।



ये रहे मौजूद सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य, उदयभान सिंह यादव, भाजपा के कृपा नारायण तिवारी, संजीव भदौरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित, बसपा के विनोद दोहरे, सुरजन सिंह, माकपा से प्रेम शंकर यादव, आम आदमी पार्टी से इकरार अहमद