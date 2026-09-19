यूपी में रॉकेट की तरह बढ़े धान के दाम, आवक के साथ ही बाजार में दिखा तगड़ा उछाल; किसानों की हुई बल्ले-बल्ले

संवाद सहयोगी, भरथना। मौसम अनुकूल रहने से इस बार धान की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। शुरुआती दौर में रोपे गए धान की कटाई के बाद अब उपज भरथना कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचने लगी है। मंडी में करीब 250 क्विंटल धान की आवक हुई। बासमती धान की बोली 3350 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू होकर करीब 3400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची।

पिछले वर्ष की तुलना में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल अधिक भाव मिलने से किसानों और धान कारोबारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। नवीन मंडी इटावा में धान आढ़ती सतीश यादव ने बताया कि करीब चार ट्राली धान मंडी पहुंचा। शुरुआती भाव उत्साहजनक हैं।