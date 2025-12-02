इटावा में प्रेम कहानी का दुखद अंत, पत्नी मायके गई तो पति ने फंदा लगा दी जान, दोनों ने की थी लव मैरिज

संवाद सूत्र, जागरण, इकदिल(इटावा)। घरेलू कलह के बाद नाराज होकर पत्नी के मायके चले जाने से क्षुब्ध 34 वर्षीय युवक ने मंगलवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस और फारेसिंक टीम ने सीढ़ियों का गेट बंद होने पर आंगन में लगे जाल खोलकर दूसरी मंजिल पर कमरे में लटक रहे शव को कब्जे में लिया। मृतक ने नौ वर्ष पहले कस्बा की रहने वाली युवती से लवमैरिज की थी, उसके दो बच्चे भी हैं। पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी समेत स्वजन में कोहराम मच गया।

इकदिल कस्बा के खेड़ा पति मुहाल निवासी अमर चंद्र उर्फ चांद पुत्र राम रतन पाल (34) कोल्ड स्टोरेज पर पल्लेदारी का काम करता था। छोटे भाई जयचंद ने बताया कि वह दो भाई थे, 2016 में बड़े भाई अमर ने कस्बा के सड़क बाजार इकदिल निवासी भाभी सुनीता गाेयल से लव मैरिज शादी की थी। भाई ऊपरी मंजिल पर रहते है। जबकि वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ नीचे की मंजिल में रहता हैं। चार दिन पहले भाई-भाभी के बीच घरेलू कलह को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। जिसके बाद भाभी दोनों भतीजों पीयूष 7 वर्ष और प्रयाग 3 वर्ष को लेकर अपने मायके चली गई थी।

भाई घर में अकेला रह गया था। मंगलवार सुबह जब वह मजदूरी करने निकल आया, रोजाना की तरह मां जगतश्री देवी खेत पर बने दूसरे मकान से साढ़े 8 बजे जब घर पहुंची और भाई को बुलाने के लिए आवाज लगाई लेकिन उसने काफी देर तक कोई जबाव नहीं दिया। सीढ़ियों का गेट भी अंदर से बंद होने के कारण आशंका होने पर परिवार के लोग आंगन का जाल खोलकर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, जहां भाई अमर चंद अपने कमरे में पंखे के कुंडे से पर्दे के सहारे फांसी के फंदे से लटका रहा था। तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।