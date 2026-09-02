इटावा में स्वाइन फ्लू के दो मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी
इटावा में दो बच्चों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हालांकि, दोनों ...और पढ़ें
HighLights
इटावा में दो बच्चों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई।
स्वास्थ्य विभाग ने दोनों मरीजों को आइसोलेट कर निगरानी की।
अब दोनों मरीज स्वस्थ हैं, विभाग ने सतर्कता बढ़ाई।
जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद में स्वाइन फ्लू के दो मरीज पाए गए हैं। शहर क्षेत्र में 11 वर्षीय बालिका और भरथना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।
दोनों को बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी हुई थी। इसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर उनको जांच के लिए लखनऊ और आगरा की प्राईवेट लैब में भेजा गया था, जहां जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई।
हालांकि इसकी पुष्टि 10 दिन पहले हुई थी स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी मंगलवार को हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों बच्चों को आइसोलेट कर निगरानी में रखा है।
स्वास्थ्य टीमों को उनके घर भेजकर परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच कराई जा रही है। संक्रमित बच्चों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी निगरानी भी की जा रही है। दोनों मरीज अब स्वस्थ हैं।
डिप्टी सीएमओ डा. बलराज सिंह ने बताया कि जनपद में दो बच्चों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। दोनों मामले पुराने हैं विभाग को इसकी जानकारी देर से मिली थी। दोनों अब स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं और परिवार के सदस्यों की जांच कराई जा रही है।
प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के बीच जनपद में दो मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। लोगों को बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई है।