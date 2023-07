इटावा सफारी पार्क में छह जुलाई को शेरनी सोना द्वारा जन्मे शावक को विशेष निगरानी में रखा गया है। इनकी देखभाल पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बब्बर शेरनी व नवजात शावक के स्वास्थ्य एवं व्यवस्था पर सतत निगरानी की जा रही है। सफारी पार्क में नवजात शावक के जन्म लेने से बब्बर शेरों की संख्या अब 18 हो गई है।

Etawah Lion Safari: इटावा सफारी पार्क में CCTV कैमरे से हो रही सोना के शावक की निगरानी

इटावा, जासं। इटावा सफारी पार्क में छह जुलाई को शेरनी सोना द्वारा जन्मे शावक को विशेष निगरानी में रखा गया है। इनकी देखभाल पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बब्बर शेरनी व नवजात शावक के स्वास्थ्य एवं व्यवस्था पर सतत निगरानी की जा रही है। सफारी पार्क में नवजात शावक के जन्म लेने से बब्बर शेरों की संख्या अब 18 हो गई है। यह जानकारी देते हुए निदेशक दीक्षा भंडारी ने बताया कि सफारी पार्क में बीते 26 जून 2019 को जन्मी बब्बर शेरनी सोना ने प्रथम बार एक शावक को जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन का समय शावक को आंखें खोलने में लगता है। इन्हें ब्रीडिंग सेंटर में रखा गया है। यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। बब्बर शेरनी सोना की मेटिंग गुजरात से आये नर शेर कान्हा से हुई थी। इससे पूर्व सफारी पार्क की शेरनी सोना की मां जेसिका द्वारा वर्ष 2016 में दो नर शावक सिंबा व सुल्तान, वर्ष 2018 में एक नर शावक बाहुबली, वर्ष 2019 में दो मादा व एक नर भारत, रूपा, सोना तथा वर्ष 2020 में दो मादा शावक गार्गी व नीरजा को जन्म दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सफारी पार्क की शेरनी जेनिफर जो 25 सितंबर 2020 को गुजरात से लाई गयी थी तथा जिसकी मां भी जेसिका है के द्वारा अप्रैल-2020 में एक नर शावक केसरी तथा अगस्त-22 में एक नर शावक विश्वा को जन्म दिया जा चुका है। इस प्रकार सफारी पार्क में अब तक कुल 11 शावक ने जन्म लिया है। उन्होंने बताया कि गुजरात के अतिरिक्त एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र प्रजनन केंद्र इटावा में है। जहां इनका प्रजनन लगभग प्राकृतिक परिवेश में सम्पन्न हो रहा है। प्रजनन हेतु जोड़े बनाने से पूर्व इनका अनुवांशिक विश्लेषण यहां के बायोलाजिस्ट, पशु चिकित्सक तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जिससे इनकी अनुवांशिक गुणवत्ता बनी रही।

Edited By: Prabhapunj Mishra