इटावा में लोहड़ी पर भांगड़ा नाइट में धमाल मचाएंगी हरियाणवी सिंगर रेनुका पंवार, 13 जनवरी को है प्रोग्राम

जागरण संवाददाता, इटावा। शहर के कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में 13 जनवरी को कार्निवाल थीम पर भांगड़ा नाइट लोहड़ी उत्सव होगा। इसमें हरियाणा की गायक रेनुका पंवार का लाइव कान्सर्ट होगा।

सोमवार के पक्का तालाब रोड स्थित सात फेरे प्रोडक्शन के कार्यालय पर प्रेसवार्ता में डायरेक्टर व आयोजक मनोज कुमार ने कहा कि भांगड़ा नाइट में पहली बार हरियाणा की गायक आ रही हैं। यह उत्सव शाम चार बजे से शुरू होगा। जिसमें दिल्ली से आने वाले दो डीजे धमाल मचाएंगे, तो वहीं फास्टफूड के स्टाल भी लगेंगे।