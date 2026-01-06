इटावा में लोहड़ी पर भांगड़ा नाइट में धमाल मचाएंगी हरियाणवी सिंगर रेनुका पंवार, 13 जनवरी को है प्रोग्राम
इटावा के कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में 13 जनवरी को कार्निवाल थीम पर भांगड़ा नाइट लोहड़ी उत्सव होगा। इसमें हरियाणा की मशहूर गायिका रेनुका पंवार लाइव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। शहर के कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में 13 जनवरी को कार्निवाल थीम पर भांगड़ा नाइट लोहड़ी उत्सव होगा। इसमें हरियाणा की गायक रेनुका पंवार का लाइव कान्सर्ट होगा।
सोमवार के पक्का तालाब रोड स्थित सात फेरे प्रोडक्शन के कार्यालय पर प्रेसवार्ता में डायरेक्टर व आयोजक मनोज कुमार ने कहा कि भांगड़ा नाइट में पहली बार हरियाणा की गायक आ रही हैं। यह उत्सव शाम चार बजे से शुरू होगा। जिसमें दिल्ली से आने वाले दो डीजे धमाल मचाएंगे, तो वहीं फास्टफूड के स्टाल भी लगेंगे।
इस आयोजन के टिकट चार श्रेणियों में रखे गए हैं जो कि बावर्ची रेस्टोरेंट पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ सात फेरे एप पर भी आनलाइन टिकट उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लाइव ढोल, लाइव डीजे, लाइव बैंड भी होगा।
प्लेटिनम प्रोडक्शन के डायरेक्टर शाहरुख, जीएफसी के डायरेक्टर अमित दुबे, एसआर फिल्म प्रोडक्शन से राहुल मिश्रा, ऋषभ यादव व सौम्या मौजूद रहीं।
