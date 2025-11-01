सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में बड़ा फेरबदल, कुलपति ने बदलीं इन बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियां

संवाद सहयोगी, सैफई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को अधिक प्रभावी एवं मरीज हित को केंद्र में रखते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) अजय सिंह द्वारा चिकित्सा, प्रशासनिक तथा आउटसोर्स प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों के दायित्वों में व्यापक फेरबदल किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का दायित्व अब प्रो. (डॉ.) एस.पी. सिंह, विभागाध्यक्ष सर्जरी, को सौंपा गया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक का नया कार्यभार प्रो. (डॉ.) अमित सिंह, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, सीवीटीएस विभाग, को दिया गया है।

रोगी देखभाल, आपात सेवाओं और विभिन्न ओपीडी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए डिप्टी एमएस स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है। डॉ. अंकित मित्तल, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड आर्थोपेडिक्स, को डिप्टी एमएस-1 (इमरजेंसी एवं ट्रॉमा), तथा डॉ. हिमांशु प्रिंस यादव, सहायक प्रोफेसर एनेस्थीसिया, को डिप्टी एमएस-2 (इमरजेंसी एवं ट्रॉमा) नामित किया गया है। डॉ. दुर्गेश कुमार, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड पीडियाट्रिक्स, को डिप्टी एमएस (आईपीडी), डॉ. रश्मि, एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी, को डिप्टी एमएस (पुरानी व नई ओपीडी) तथा डॉ. अंकित सचान, सहायक प्रोफेसर यूरोलॉजी, को डिप्टी एमएस (सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी) की जिम्मेदारी दी गई है। सभी डिप्टी एमएस चिकित्सा अधीक्षक को रिपोर्ट करेंगे और यह जिम्मेदारियां उनके नियमित कार्यों के अतिरिक्त होंगी।

किसको मौन सा विभाग मिला? चयन प्रकोष्ठ का प्रभार प्रो. (डॉ.) सुनील कुमार, विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक्स, को सौंपा गया है तथा प्रो. (डॉ.) चंद्रवीर सिंह, फार्माकॉलोजी, को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। सामग्री प्रबंधन विभाग का कार्य पूर्ववत डॉ. धीरज कुमार श्रीवास्तव के पास रहेगा। अनुबंध प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के.बी. अग्रवाल को दिया गया है। आउटसोर्स सेवाओं के संचालन एवं निगरानी को बेहतर बनाने के लिए डॉ. अजय कुमार राजपूत, एसोसिएट प्रोफेसर आर्थोपेडिक विभाग, को संकाय प्रभारी आउटसोर्स नामित किया गया है।

प्रमुख निजी सचिव मृदुला भट्ट को चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय तथा प्रमुख निजी सचिव प्रियंका सिंह को कुलपति कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उमाशंकर को पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी संकायों से संबंधित छात्र-प्रकोष्ठ एवं परीक्षा कार्यों के संचालन हेतु भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त राजेंद्र, निजी सचिव, को कुलपति कार्यालय (रजिस्ट्रार शाखा) से स्थानांतरित कर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में तैनात किया गया है। आशीष श्रीवास्तव को अनुबंध प्रकोष्ठ से हटाकर सामान्य प्रशासन (जनरल एडमिशन) संबंधी कार्यों में लगाया गया है।

वहीं राजेंद्र, सहायक लेखा अधिकारी, को अनुबंध प्रकोष्ठ से स्थानांतरित कर अस्पताल शाखा में कार्यभार सौंपा गया है।