एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, 60 साल के बाद 3000 मासिक पेंशन; श्रमिकों के लिए आई खास योजना

जागरण संवाददाता, इटावा। श्रमिकों के हितों को लेकर सरकार सजग है। सामाजिक स्तर और स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ- साथ उन्हें आने वाली समस्याओं से मुक्त रखने के लिए अस्थाई कर्मचारियों काे भी अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देने और स्थाई कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने का प्राविधान किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतना ही नहीं ग्रेच्युटी पांच साल तक की अनिवार्यता को भी खत्म कर न्यूनतम एक वर्ष की नौकरी पाने के बाद ग्रेच्युटी का हकदार होगा। वहीं महिला कामगारों को रात में काम करते समय आवागमन के लिए सुरक्षित साधन व उन्हें कार्यस्थल पर भी अलग सुविधाएं देनी होंगी।

जनपद में भले उद्योग न हों, लेकिन श्रमिकों की बड़ी संख्या है, जिसमें श्रम विभाग में लगभग 80 हजार श्रमिकों का पंजीयन है। असंगठित श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पंजीयन कराकर सरकार की लाभकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ लेना चाहिए, जिसमें न्यूनतम वेतन व ओवर टाइम के लिए दोगुना भुगतान न होना।

सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम लेने पर संस्थान अथवा काम लेने पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके और श्रमिकों को होने वाली समस्याओं और शोषण से बचने के लिए श्रम विभाग को अपनी समस्या से अवगत कराकर निदान करा सकें।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान देकर 60 वर्ष पूरे होने पर आजीवन तीन हजार रुपये मासिक पेंशन पा सकते हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना सुविधा पा सकते हैं।

श्रम कार्ड के लिए प्रक्रिया 18 से 60 वर्ष की आयु के श्रमिक जिन्होंने 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो। आयकर दाता न हो। आधार कार्ड, बैंक पास बुक, नामिनी का आधार कार्ड, आधार से मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। पात्र असंगठित कर्मकार किसी भी जन सुविधा केंद्र या ई श्रम पोर्टल पर लागिन कर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।