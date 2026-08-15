इटावा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाल अपचारी फरार, सुरक्षा पर गंभीर सवाल
इटावा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से भर्ती एक बाल अपचारी शनिवार सुबह लापता हो गया, जिससे अस्पताल और बाल सुधार गृह के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ...और पढ़ें
HighLights
इटावा जिला अस्पताल से बाल अपचारी विशाल शुक्ला फरार।
इमरजेंसी वार्ड से लापता होने पर सुरक्षा पर सवाल।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, इटावा। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया बाल अपचारी शनिवार सुबह अचानक लापता हो गया। बिस्तर से बाल अपचारी के गायब मिलने पर अस्पताल और बाल सुधार गृह के कर्मियों में अफरातफरी मच गई। कानपुर के काकादेव क्षेत्र निवासी को पेट दर्द की शिकायत के चलते शुक्रवार शाम जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था।
बताया गया कि वह पिछले तीन दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रहा था। इसके बाद बाल कारागार के कर्मचारियों ने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोपित कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में पकड़ा गया था। इसके बाद जनवरी 2026 से वह इटावा स्थित बाल कारागार में निरुद्ध था।
बिस्तर से गायब मिलने पर मच गई खलबली
शनिवार सुबह अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाल कारागार के कर्मचारियों ने बिस्तर पर आरोपित को नहीं पाया। आसपास तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सीओ सिटी और सिविल लाइंस थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल की इमरजेंसी और आसपास के स्थानों का निरीक्षण किया। पुलिस अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बाल अपचारी के बाहर निकलने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर भी दबिश दे रही है।
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बाल अपचारी की निगरानी में तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। उसके अस्पताल से फरार होने की परिस्थितियों की जांच के साथ सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को भी देखा जा रहा है।