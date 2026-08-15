इटावा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाल अपचारी फरार, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, इटावा। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया बाल अपचारी शनिवार सुबह अचानक लापता हो गया। बिस्तर से बाल अपचारी के गायब मिलने पर अस्पताल और बाल सुधार गृह के कर्मियों में अफरातफरी मच गई। कानपुर के काकादेव क्षेत्र निवासी को पेट दर्द की शिकायत के चलते शुक्रवार शाम जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था।

बताया गया कि वह पिछले तीन दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रहा था। इसके बाद बाल कारागार के कर्मचारियों ने चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोपित कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में चोरी के मामले में पकड़ा गया था। इसके बाद जनवरी 2026 से वह इटावा स्थित बाल कारागार में निरुद्ध था।

बिस्तर से गायब मिलने पर मच गई खलबली शनिवार सुबह अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाल कारागार के कर्मचारियों ने बिस्तर पर आरोपित को नहीं पाया। आसपास तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।