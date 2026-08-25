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इटवा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने चेतिया-दसिया रोड से दबोचा

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:26 PM (IST)

मिश्रौलिया पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित रवि को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित किशोरी को पुणे ले गया था, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।

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HighLights

  1. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित रवि को पुलिस ने पकड़ा।

  2. किशोरी को बहला-फुसलाकर पुणे ले गया था आरोपित रवि।

  3. मिश्रौलिया पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, इटवा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपित को मिश्रौलिया थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे चेतिया-दसिया मार्ग से पकड़ा। आरोपित के विरुद्ध 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय भेज दिया।

मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 11 जुलाई को घर से कहीं चली गई थी। स्वजन ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। 23 जुलाई को किशोरी घर वापस लौटी। उसने स्वजन को बताया कि गांव का ही रवि पुत्र रामवृक्ष उसे बहला-फुसलाकर पुणे ले गया था।

मां को बताई थी पूरी कहानी

वहां, उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। किशोरी के घर लौटने के बाद उसकी मां ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने रवि और घटना से संबंधित एक महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पाक्सो अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई गईं। इसके बाद से पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी थी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में उप निरीक्षक मृत्युंजय मिश्रा और मुख्य आरक्षी प्रकाश सिंह की टीम गठित कर आरोपित की तलाश की जा रही थी।

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मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित चेतिया-दसिया मार्ग पर मौजूद है। टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया।