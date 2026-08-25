इटवा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने चेतिया-दसिया रोड से दबोचा

जागरण संवाददाता, इटवा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपित को मिश्रौलिया थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे चेतिया-दसिया मार्ग से पकड़ा। आरोपित के विरुद्ध 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय भेज दिया।

मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 11 जुलाई को घर से कहीं चली गई थी। स्वजन ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। 23 जुलाई को किशोरी घर वापस लौटी। उसने स्वजन को बताया कि गांव का ही रवि पुत्र रामवृक्ष उसे बहला-फुसलाकर पुणे ले गया था।