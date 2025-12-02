Language
    हर हफ्ते में दो दिन निरस्त रहेगी इंटरसिटी, आगरा-लखनऊ जाने वाले यात्रियों को पकड़नी हो दूसरी ट्रेन

    By Gaurav Dudeja Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार और रविवार को रद्द रहेगी। रेलवे ने रखरखाव कार्य के कारण यह फैसला लिया है। यात्रियों को इन दिनों में यात्रा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने सर्दी में पड़ने वाले कोहरे की वजह से छह दिसंबर से प्रत्येक शनिवार व रविवार को इंटरसिटी को निरस्त कर दिया है। इस ट्रेन को ढाई माह के लिए बंद किया गया है।

    ऐसे में वीकेंड में आगरा-लखनऊ जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों को दूसरी ट्रेन से सफर करना पड़ेगा। यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने दी।

    उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 12179 आगरा-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस व ट्रेन संख्या 12180 लखनऊ-आगरा इंटरसिटी को छह दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार व रविवार को निरस्त कर दिया है। बाकी दिनों यह ट्रेन अप-डाउन करती रहेगी।

    यह ट्रेन लखनऊ से आने पर इटावा जंक्शन पर शाम सात बजकर 18 मिनट पर आने का समय है। इसी तरह आगरा से इटावा जंक्शन आने पर यह ट्रेन सुबह आठ बजकर 18 मिनट पर आती है। यह ट्रेन आगरा व लखनऊ के लिए आने-जाने के लिए बहुत अच्छी है। सुबह जाकर इन ट्रेन से वापस लौटा जा सकता है।

    पीआरओ ने बताया कि इस ट्रेन को सर्दी में कोहरे की वजह से सप्ताह में दो दिन के लिए फिलहाल बंद किया गया है। पिछली बार भी इस ट्रेन को दो माह के लिए बंद कर दिया गया था। सर्दी के बाद मौसम साफ होने पर इसे पूर्व की भांति चलाया जा जाएगा। वहीं, इस ट्रेन से यात्रा करने वाले दैनिक यात्री अन्य ट्रेनों या अन्य संसाधनों से गंतव्य तक पहुंचेंगे।