दहेज में बुलेट बाइक ना मिलने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को पीटकर किया अधमरा, 5 पर केस

संवाद सहयोगी, सैफई। ग्राम नगला लाले की रहने वाली एक महिला ने अपनी नवविवाहित पुत्री को दहेज की मांग को लेकर पीटकर अधमरा छोड़ने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाते हुए पांच लोगों के खिलाफ गुरुवार को थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

पीड़िता की मां सुनीता देवी पत्नी स्व.अनिल कुमार निवासी नगला लाले सैफई ने बताया कि उनकी बेटी नीशू की शादी 19 अप्रैल 2024 को सौरभ यादव पुत्र विजय बहादुर, निवासी नवलपुरा थाना सैफई इटावा के साथ की थी। शादी में चार लाख रुपये नकद और लगभग तीन लाख रुपये का गृहस्थी का सामान दिया गया था। आरोप है कि दूल्हे, ससुर, सास, ननद और ननद के पति लगातार अतिरिक्त दहेज में बुलेट बाइक की मांग करते रहे।

पति सौरभ, ससुर विजय बहादुर, सास प्रेमलता, ननद अंजू पत्नी अशोक निवासी जोथरी थाना करहल मैनपुरी, ननदोई अशोक कुमार कई बार नीशू को मारपीट और जान से मारने की धमकी देते थे। 8 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे आरोपितों ने मिलकर बेटी को पीटते हुए गंभीर हालत में घर में छोड़कर चले गए। होश आने पर बेटी ने पुलिस को सूचना दी।