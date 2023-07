Etawah News: इटावा में दबंग ने अपने खेत में शौच करने पर दलित लड़के को पीटा, उसे मल ढोने के लिए किया मजबूर

Etawah News एमपी के सीधी में पेशाब कांड फ‍िर सोनभद्र में युवक के कान में पेशाब करने के मामले के बाद अब यूपी के इटावा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां एक दबंग ने खेत में शौच करने आए दल‍ित युवक को पकड़ ल‍िया और उसे जमकर पीटा। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उसे उसे मल ढोने के लिए मजबूर किया।

Etawah News: इटावा में दबंग ने दल‍ित युवक को मल ढोने के ल‍िए क‍िया मजबूर

सैफई, संवाद सहयोगी। क्षेत्र के एक गांव में एक जमींदार ने 15 वर्षीय दलित लड़के को अपने खेत के किनारे शौच करते हुए पकड़ने के बाद अपने हाथों में मल उठाने को कहा। लड़के के पिता की शिकायत के बाद, उस व्यक्ति पर नाबालिग को अपमानित करने और मारने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। ग्राम परासना निवासी कुंवरपाल कठेरिया पुत्र स्व केशव दयाल नें यहां थाने में दर्ज कराए मुकदमे में दर्शाया की प्रार्थी का पुत्र गगन कुमार 15 बर्षीय जो कि 12 जुलाई को अपने खेत पर काम को लेकर गया हुआ था। वहां खेत से वापस आते समय प्रार्थी के पुत्र गगन के पेट में दर्द होने लगा तो वह खेत में शौच क्रिया करने लगा, तभी अचानक शौचक्रिया करते समय ही जगराम सिंह यादव पुत्र दफेदार सिंह निवासी ग्राम मध्यापुर आ गया। प्रार्थी के पुत्र को माँ बहिन की भद्दी भद्दी व जातिसूचक गालियां देने लगा। जबकि प्रार्थी का पुत्र शौचक्रिया से निवृत्त भी नहीं हो पाया था कि जगराम ने हाथ में लिए डण्डे से उसे नग्न अवस्था में ही निर्ममता से मारने पीटने लगा और मारपीट करने के साथ साथ ही प्रार्थी के पुत्र गगन से मल हाथों से खेत में से साफ कराया। यह जानकारी प्रार्थी के पुत्र ने अपने घर पर दी। सूचना पाते ही पीड़ित की चाची धनदेवी ने जगराम सिंह से मारपीट करने के बारे में पूछना चाहा तो विपक्षी ने धन देवी को मी माँ बहिन की और जातिसूचक गालियां देते हुए हाथ में लाठी लेकर खदेड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी है। क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे का कहना है मामला दर्ज कर लिया गया विवेचना की जा रही है आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra