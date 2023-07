Etawah News: इटावा में घर के बाहर सो रहे वृद्ध की धारदार हथियार से वारकर बेरहमी से हत्या

Etawah Murder News उत्‍तर प्रदेश के इटावा में क‍िसान की धारदार हथ‍ियार से बेरहमी से हत्‍या कर दी गई। स्‍वजनों ने देखा तो खून से लथपथ शव देखकर बदहवास हो गए। आननफानन पुल‍िस को घटना की सूचन दी गई। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने फोरेंसिक टीम ने काफी देर तक जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा है।

Etawah Murder News: इटावा में हत्‍या के बाद घटनास्‍थल पर पुल‍िस

सैफई, संवाद सहयोगी। घर के बाहर सो रहे वृद्ध किसान के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद कामिल एवं स्पेक्टर राम गोविंद हरी वर्मा और फोरेंसिक टीम ने काफी देर तक जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम हरदोई निवासी किसान साहब सिंह (60) पुत्र राजाराम बुधवार रात घर के बाहर बने चबूतरे टिन सेट के अंदर सो रहा था। रात में किसी समय बदमाशों ने साहब सिंह के सिर पर धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी। घटना का पता गुरुवार की सुबह मृतक की बेटी को लगा। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सतपाल सिंह और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच-पड़ताल की। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से पूछताछ की। मृतक बहुत ही गरीब था जिसकी पत्नी की काफी वर्ष पहले मौत हो गई थी। घर में 13 वर्ष की उसकी बच्ची रहती थी। जो गांव में चल रही दुर्गा मंदिर पर रासलीला में गई हुई थी वहां से रात करीब 12:00 बजे वह लौट कर आई और अंदर कमरे में जाकर सो गई थी, सुबह करीब 5:00 बजे ओए जागी तो बाहर निकल कर आई तो उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। मृतक का बेटा बाहर प्राइवेट नौकरी करता था।

