    शादी समारोह से लौट रहे कार सवार भाइयों से बरातियों ने की मारपीट, गाड़ी तोड़ी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, इटावा। गुरुवार रात बकेवर कस्बे में भर्थना रोड पर पुलिस चौकी के पास एक गेस्ट हाउस में बरात के चढ़ते समय हनुमन्तपुरा में एक शादी में शामिल होकर लौट रहे, दो राहगीरों को बरातियों ने जमकर मारपीट कर घायल कर दिया।

    इतना ही नहीं स्विफ्ट डिजायर कार को भी पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको सूचना पर पहुंची पुलिस ने 50 शैय्या अस्पताल भर्ती कराया जहां से चिकित्सक ने सिर में गम्भीर चोट होने पर जिला अस्पताल रिफर कर दिया।

    स्विफ्ट कार में दो भाई अभिषेक सक्सेना पुत्र रामनारायण व धर्मेन्द्र निवासी तखरऊ करहल मैनपुरी वापस अपने घर जा रहे थे। तभी किसी बात को लेकर बरातियों से विवाद हो गया इसी पर बरातियों ने ईट पत्थर मारकर पहले गाड़ी का शीशा तोड़ दिया।

    इसके बाद गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए दोनों भाइयों की जमकर मारपीट करते हुए अभिषेक को गंभीर रुप से घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।