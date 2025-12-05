शादी समारोह से लौट रहे कार सवार भाइयों से बरातियों ने की मारपीट, गाड़ी तोड़ी

जागरण संवाददाता, इटावा। गुरुवार रात बकेवर कस्बे में भर्थना रोड पर पुलिस चौकी के पास एक गेस्ट हाउस में बरात के चढ़ते समय हनुमन्तपुरा में एक शादी में शामिल होकर लौट रहे, दो राहगीरों को बरातियों ने जमकर मारपीट कर घायल कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतना ही नहीं स्विफ्ट डिजायर कार को भी पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको सूचना पर पहुंची पुलिस ने 50 शैय्या अस्पताल भर्ती कराया जहां से चिकित्सक ने सिर में गम्भीर चोट होने पर जिला अस्पताल रिफर कर दिया।

स्विफ्ट कार में दो भाई अभिषेक सक्सेना पुत्र रामनारायण व धर्मेन्द्र निवासी तखरऊ करहल मैनपुरी वापस अपने घर जा रहे थे। तभी किसी बात को लेकर बरातियों से विवाद हो गया इसी पर बरातियों ने ईट पत्थर मारकर पहले गाड़ी का शीशा तोड़ दिया।