गोमती एक्सप्रेस के तीन कोचों के पहिओं से अचानक उठने लगा धुआं, घबरा गए यात्री; 35 मिनट खड़ी रही ट्रेन
इटावा में गोमती एक्सप्रेस के तीन डिब्बों में ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को पहले भरथना और फिर इटावा जंक्श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। गोमती एक्सप्रेस के यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब ब्रेक बाइंडिंग के चलते ट्रेन के तीन कोच के पहियों से धुआं उठता देखा गया। जिसके चलते ट्रेन को पहले भरथना रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा बाद में इटावा जंक्शन पर पहुंचने पर ट्रेन को रोका गया।
दोनों स्टेशनों पर जांच पड़ताल व आयी खामी को दुरुस्त करने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। जिसके चलते ट्रेन करीब 35 मिनट तक दोनों स्टेशन पर खड़ी रही। जिससे यात्री परेशान होते नजर आए।
लखनऊ से नई दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 2419 अप गोमती एक्सप्रेस जैसे ही भरथना स्टेशन के पास पहुंची तभी ट्रेन के इंजन से दूसरे जनरल कोच के साथ गार्ड बोगी से आगे पांचवें और डी-12 कोच के पहियों में ब्रेक बाइंडिंग के चलते धुआं उठता देखकर कोचों में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया।
इस पर ट्रेन को भरथना रेलवे स्टेशन पर पहले सुबह 9:30 बजे रोका गया और ड्राइवर और गार्ड ने जांच पड़ताल के बाद ब्रेक रिलीज किये। वहीं भरथना स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार भी टेक्निकल टीम के साथ आ गए थे।
यहां से ट्रेन 9:45 बजे इटावा के लिए रवाना हुई। जब यात्रियों को यह जानकारी हुई कि ब्रेक बाइंडिंग के चलते धुआं उठ रहा था तब जाकर सभी को राहत मिली। इसके बाद गोमती एक्सप्रेस सुबह 10:00 बजे इटावा जंक्शन पहुंची।
टूंडला कंट्रोल के निर्देश पर एसएसई सीएण्डडब्लयू ने भी अपनी टेक्निकल टीम के साथ तीनों कोच बारीकी से चेक किये और सब कुछ दुरुस्त मिलने के बाद ट्रेन को फिट दिया इसके बाद गोमती एक्सप्रेस 10:23 बजे आगे के लिए रवाना हुई। भरथना रेलवे स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस 15 मिनट तथा इटावा रेलवे स्टेशन पर 23 मिनट खड़ी रही। इस दौरान दोनों स्टेशनों पर ट्रेन लगभग 35 मिनट खड़ी रही।
