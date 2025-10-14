दांदरपुर चोटीकांड बवाल का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, इटावा। दांदरपुर कथा वाचक चोटी कांड में पुलिस पर पथराव व बवाल के मामले में 26 जून 2025 को नामजद किए गए अहीर रेजीमेंट के संचालक गगन यादव को पुलिस ने उसके घर मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।

एएसपी श्रीश्चंद्र ने बताया कि 26 जून को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव के आव्हान पर लोगों द्वारा दांदरपुर गांव जाते समय ग्राम उझियानी के पास पुलिस पर पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अलग- अलग करीब आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, 13 वाहनों को भी हिरासत में लिया था।