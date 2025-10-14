दांदरपुर चोटीकांड बवाल का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, भेजा गया जेल
इटावा में दांदरपुर चोटी कांड के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी, अहीर रेजीमेंट के संचालक गगन यादव को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया। 26 जून 2025 को हुए इस घटनाक्रम में गगन यादव पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जागरण संवाददाता, इटावा। दांदरपुर कथा वाचक चोटी कांड में पुलिस पर पथराव व बवाल के मामले में 26 जून 2025 को नामजद किए गए अहीर रेजीमेंट के संचालक गगन यादव को पुलिस ने उसके घर मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
एएसपी श्रीश्चंद्र ने बताया कि 26 जून को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव के आव्हान पर लोगों द्वारा दांदरपुर गांव जाते समय ग्राम उझियानी के पास पुलिस पर पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अलग- अलग करीब आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, 13 वाहनों को भी हिरासत में लिया था।
उन्होंने बताया कि गगन यादव की तलाश तभी से की जा रही थी। थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गगन यादव पुत्र ओंकार सिंह निवासी गंगानगर मवाना रोड मेरठ थाना गंगानगर को सोमवार की रात को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
