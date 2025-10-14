Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दांदरपुर चोटीकांड बवाल का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    इटावा में दांदरपुर चोटी कांड के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी, अहीर रेजीमेंट के संचालक गगन यादव को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया। 26 जून 2025 को हुए इस घटनाक्रम में गगन यादव पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। दांदरपुर कथा वाचक चोटी कांड में पुलिस पर पथराव व बवाल के मामले में 26 जून 2025 को नामजद किए गए अहीर रेजीमेंट के संचालक गगन यादव को पुलिस ने उसके घर मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसपी श्रीश्चंद्र ने बताया कि 26 जून को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव के आव्हान पर लोगों द्वारा दांदरपुर गांव जाते समय ग्राम उझियानी के पास पुलिस पर पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अलग- अलग करीब आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, 13 वाहनों को भी हिरासत में लिया था।

     

     

     

     

     

    उन्होंने बताया कि गगन यादव की तलाश तभी से की जा रही थी। थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गगन यादव पुत्र ओंकार सिंह निवासी गंगानगर मवाना रोड मेरठ थाना गंगानगर को सोमवार की रात को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।