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इटावा में एसएसपी से फरियाद लेकर कलक्ट्रेट पहुंची महिला ने खुद पर उड़ेला पेट्रोल, माचिस जलाने से पहले पुलिस ने बचाया

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:03 PM (GMT+05:30)

इटावा में छह बच्चों की मां ने पति की बेरुखी और घरेलू परेशानियों से तंग आकर कलक्ट्रेट में आत्मदाह का प्रयास किया। महिला ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने माचिस जलाने से पहले उसे बचा लिया और मामले की जांच जारी है।

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HighLights

  1. पति की बेरुखी से परेशान महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास।

  2. कलक्ट्रेट में खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर माचिस जलाने वाली थी।

  3. पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बचाया, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, इटावा। पति की बेरुखी और दूसरी महिला को साथ रखने के आरोप से आहत होकर छह बच्चों की मां शुक्रवार को कलक्ट्रेट में आत्मदाह करने पर आमादा हो गई। एसएसपी से शिकायत करने पहुंची महिला ने अपने साथ लाई पेट्रोल से भरी बोतल से खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और माचिस जलाने लगी। यह देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और होमगार्डों ने दौड़कर महिला को पकड़ लिया। घटना से कलक्ट्रेट परिसर में कुछ देर अफरा-तफरी मची रही।

नौरंगाबाद गिलहरी पुल निवासी 25 वर्षीय ज्योति पत्नी सावन का आरोप है कि उसकी शादी करीब 13 वर्ष पहले हुई थी। उसके छह बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा महज सात माह का है। ज्योति का आरोप है कि छह बच्चों की जिम्मेदारी होने के बावजूद पति ने दूसरी महिला को अपने साथ रखा हुआ है। वह पत्नी और बच्चों के खर्च के लिए रुपये भी नहीं देता। पति के व्यवहार से परेशान होकर वह शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे सात माह के बच्चे को गोद में लेकर एसएसपी से शिकायत करने कलक्ट्रेट पहुंची थी।

महिला के मुताबिक, घर में बिजली के करीब 15 हजार रुपये के बिल को लेकर सास से भी विवाद हुआ था। लगातार घरेलू और आर्थिक परेशानियों के कारण वह काफी आहत थी। उसका मायका साबितगंज में है। बताया गया कि महिला का पति कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

कलक्ट्रेट में अचानक महिला ने पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया। पुलिस ने महिला को अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।