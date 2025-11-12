Language
    क्या आपके घर भी फॉर्म लेकर नहीं आए बीएलओ? अधिकारियों ने बताई ये बात

    By Biresh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    इटावा में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। शहरी क्षेत्रों में बीएलओ अभी तक मतदाताओं के घर गणना प्रपत्र लेकर नहीं पहुंचे हैं, जिससे मतदाता परेशान हैं। बीएलओ का कहना है कि उन्हें प्रपत्र नहीं मिले हैं, जबकि अधिकारी समय सीमा में काम पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इस देरी पर चिंता जताई है।

    जागरण संवाददाता, इटावा। मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाताओं को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे है। एक सप्ताह बीतने के बाद भी शहरी क्षेत्र में अभी तक बीएलओ मतदाताओं के घरों में नहीं पहुंचे हैं। मतदाता इंतजार कर रहे हैं लेकिन बीएलओ अभी नहीं नहीं मिले। शहरी मतदाता चिंतित हैं कि आखिर उन्हें गणना पत्र कब मिलेगा।

    4 नवंबर से विशेष प्रशिक्षण अभियान का पहला चरण शुरू होने के बाद एक सप्ताह का समय बीत गया है। अभी तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में बीएलओ मतदाताओं के पास नहीं पहुंचे हैं और ना ही उन्हें गणना प्रपत्र दिया है। बीएलओ के न पहुंचने से मतदाता भी परेशान है। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब बीएलओ आए, कब उन्हें गणना प्रपत्र मिले और बात आगे बढ़े।

    लोगों का यह भी कहना है एक महीने का समय है उसमें से एक सप्ताह बीत चुका है अभी तक बीएलओ के दीदार भी नहीं हुए हैं फिर कम समय बचेगा और तब जल्दबाजी में काम कराया जाएगा, जिससे त्रुटियां होने की पूरी गुंजाइश बनी रहती है। अधिकारियों को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे शुरूआत से ही काम होने लगे तो बेहतर तरीके से काम को अंजाम दिया जा सके। इस संबंध में कुछ बीएल ओ ने यह भी कहा कि उन्हें अभी गणना प्रपत्र नहीं मिले हैं इस वजह से भी मतदाताओं के पास नहीं जा रहे है।

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रशांत तिवारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बीएलओ ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है यह स्थिति ठीक नहीं है। समय कम है उसमें भी एक सप्ताह बिना काम के बीत गया है। फिर जल्दबाजी में गड़बड़ियां होगी इसका नुकसान मतदाता को उठाना पड़ेगा। अधिकारियों को चाहिए की बीएलओ को समय से काम में लगने के लिए कहे।

    शहरी क्षेत्र में भी बीएलओ को गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं और अब अलग-अलग मुहल्लो में बीएलओ ने घर-घर जाने का काम शुरू किया है। काम निर्धारित समय सीमा में ही कर लिया जाएगा। -राजकुमार सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार सदर