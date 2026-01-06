कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: ऊधमपुर और महानंदा एक्सप्रेस रहीं कैंसिल, कई घंटे लेट इटावा पहुंची एक दर्जन ट्रेनें

जागरण संवाददाता, इटावा। दो दिनों से कोहरा कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जहां 25 से 30 ट्रेनें पिछले 15 दिनों से कई-कई घंटों की देरी से आ रही थी अब इनकी संख्या कम होती जा रही है।

सोमवार को जहां ऊधमपुर और महानंदा एक्सप्रेस निरस्त रहीं तो वहीं सबसे अधिक हापा स्पेशल 11 घंटे 30 मिनट की देरी से चलकर जंक्शन पर पहुंची। इसके अलावा एक दर्जन ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से कई-कई घंटे लेट आने के कारण गलन भरी सर्दी और सर्द हवाओं के बीच यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना भारी पड़ा।