Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: ऊधमपुर और महानंदा एक्सप्रेस रहीं कैंसिल, कई घंटे लेट इटावा पहुंची एक दर्जन ट्रेनें

    By Rajiv Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:02 AM (IST)

    दो दिनों से कोहरा कम होने के कारण इटावा में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने लगी है। हालांकि अभी भी कोहरे का सितम जारी है। ऊधमपुर और महानंदा एक्सप्रेस रद रहीं, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, इटावा। दो दिनों से कोहरा कम होने के कारण ट्रेनों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जहां 25 से 30 ट्रेनें पिछले 15 दिनों से कई-कई घंटों की देरी से आ रही थी अब इनकी संख्या कम होती जा रही है।

    सोमवार को जहां ऊधमपुर और महानंदा एक्सप्रेस निरस्त रहीं तो वहीं सबसे अधिक हापा स्पेशल 11 घंटे 30 मिनट की देरी से चलकर जंक्शन पर पहुंची। इसके अलावा एक दर्जन ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से कई-कई घंटे लेट आने के कारण गलन भरी सर्दी और सर्द हवाओं के बीच यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना भारी पड़ा।

    वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे 10 मिनट, इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, कानपुर पैसेंजर 2 घंटे 38 मिनट, बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस 1 घंटे 49 मिनट, मुरी एक्सप्रेस 1 घंटे 10 मिनट, अवध एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट, वैशाली एक्सप्रेस 2 घंटे 43 मिनट, ऊंचाहार एक्सप्रेस 2 घंटे 41 मिनट तथा एक और स्पेशल ट्रेन 2 घंटे 38 मिनट की देरी से जंक्शन पर पहुंची।

    यह भी पढ़ें- यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब छोटे स्टेशनों पर 'रन-थ्रू' ट्रेनों का होगा अनाउंसमेंट 