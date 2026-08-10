इटावा में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, बरालोकपुर। इटावा-फर्रुखाबाद मार्ग पर चौबिया थाना क्षेत्र में लोहिया पथ के समीप रविवार रात 9 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सैफई अस्पताल भेजा।

बताया गया कि नगला कड़ोरी, थाना चौबिया निवासी प्रेमराज यादव (35) पुत्र महेश और गुड्डू यादव (42) पुत्र पदम सिंह तथा नगला सिया, थाना कुर्रा, मैनपुरी निवासी कुलदीप यादव (35) पुत्र जगदीश चंद्र रविवार रात करीब 9 बजे पल्सर बाइक से किशनी, मैनपुरी की ओर जा रहे थे।

लोहिया पथ के समीप सामने से इटावा की ओर आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चौबिया पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर थानाध्यक्ष चौबिया महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों घायलों को 108 एंबुलेंस से सैफई भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने कुलदीप यादव और गुड्डू यादव को मृत घोषित कर दिया। प्रेमराज यादव का उपचार चल रहा है।