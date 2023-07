इटावा सफारी पार्क में शेरनी सोना के पांच शावकों में से तीन की मौत, अखिलेश बोले- अनुभवहीन नेतृत्व बदला जाए

अखिलेश यादव ने ट्वीट में तीन शावकों की मौत को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अनुभवहीन-अदक्ष नेतृत्व को बदला जाए क्योंकि गर्भावस्था की पूर्व सूचना के बाद भी देख रेख में लापरवाही बरती गई न तो प्रक्रिया का पालन किया गया न आइबीआरआइ बरेली व केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को बताकर पोस्टमार्टम व अंतिम क्रिया हुई।

सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने घटना पर दुख जताया है।- फाइल फोटो

इटावा, जागरण संवाददाता। इटावा सफारी पार्क में शेरनी सोना द्वारा जन्मे के पांच शावकों में से तीन शावकों की मौत हो गई। पांच में से एक शावक को जन्म 6 जुलाई को हुआ था। वह स्वस्थ है। शेरनी ने 9 जुलाई को तीन शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से दो की मौत हो गई। एक कमजोर है। 10 जुलाई को शेरनी ने फिर एक शावक को जन्म दिया, उसकी भी मौत हो गई। अखि‍लेश यादव ने कहा- अनुभवहीन-अदक्ष नेतृत्व को बदला जाए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना पर दुख जताया। ट्वीट में अखिलेश यादव ने तीन शावकों की मौत को लेकर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 'अनुभवहीन-अदक्ष नेतृत्व को बदला जाए क्योंकि गर्भावस्था की पूर्व सूचना के बाद भी देख रेख में लापरवाही बरती गई, न तो प्रक्रिया का पालन किया गया, न आइबीआरआइ बरेली व केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को बताकर पोस्टमार्टम व अंतिम क्रिया हुई।' लापरवाही आ रही सामने सोना द्वारा शावकों के जन्म देने की जानकारी लगातार सफारी प्रशासन द्वारा छिपाई जा रही थी और शावकों की मौत की जानकारी भी मीडिया से दूर रखी गई। सफारी प्रशासन द्वारा इस बात की जानकारी छिपाने का क्या मकसद है यह तो वह ही बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही सामने आ रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने तीन शावकों की मौत की पुष्टि की उपनिदेशक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि उन्हें केवल दो शावकों के जन्म की जानकारी है। तीन शावकों के मरने की जानकारी उन्हें नहीं है। निदेशक दीक्षा भंडारी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे ने तीन शावकों की मौत की पुष्टि की है।

