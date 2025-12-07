Language
    इटावा सफारी में शेरों के लिए लगे हीटर, हिरनों के लिए बिछाया गया पुआल; भालू-लेपर्ड के लिए भी खास इंतजाम

    By Gaurav Dudeja Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    इटावा सफारी पार्क में सर्दी को देखते हुए शेरों और अन्य जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एनिमल हाउस में हीटर लगाए गए हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। सर्दी को लेकर इटावा सफारी पार्क में शेरों व अन्य वन्य जीवों के रहने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लायन सफारी के एनिमल हाउस में हीटर लगाए गए हैं जबकि पुआल की व्यवस्था भी की जा रही है।

    सफारी प्रशासन ने चार दर्जन से अधिक हीटर की व्यवस्था की है जो अंदर के तापमान को नियंत्रित करेंगे। इससे तापमान को 13 से 14 डिग्री पर रखा जाएगा जिससे शेरों को सर्दी न सताए।

    इसके साथ ही लेपर्ड, हिरण और भालू के लिए सफारी में अलग-अलग स्थानों पर चार दर्जन हीटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुआल बिछाया गया है और खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया है।

    इटावा सफारी पार्क में 19 शेर हैं। इन शेरों को सर्दी से बचाने के लिए कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले ही इंतजाम कर दिए गए हैं। जिन स्थानों पर शेरों को रखा गया है वहां हीटर लगाए गए हैं। हीटर के माध्यम से तापमान को मेंटेन रखा जा रहा है।

    चार दर्जन हीटर शेरों, लैपर्ड और भालुओं को सर्दी से बचाने के लिए लगाए गए है। इससे बाहर की सर्दी अंदर प्रवेश नही कर पाएगी और वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही हिरनों और एंटीलोप को भी सर्दी से बचाने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए पुआल बिछाया गया है।

    छप्पर डाले गए है और उन्हे तीन ओर से बंद कर दिया है जिससे हवा अंदर न जाए। दिन में धूप में यह वन्य जीव खुले में घूमते हैं ताकि इन्हें धूप भी लग सके। शाम होते ही वैकल्पिक उपाय कर दिए जाते हैं, जिससे यह वन्य जीव सर्दी से बचे रह सकें। सफारी पार्क में इस समय 25 लेपर्ड भी है इनको भी सर्दी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं।

    इटावा सफारी पार्क में शेर, लैपर्ड, भालू, हिरन और एंटीलोप को सर्दी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए है।वन्यजीवों की निगरानी की जा रही है, सर्दियों में एनिमल हाउस के तापमान को नियंत्रित रखा जाएगा।
    डा. अनिल पटेल, निदेशक इटावा सफारी पार्क