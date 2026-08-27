इटावा में मोबाइल छीनने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, इटावा। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में युवती से मोबाइल छीनने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसओजी, सर्विलांस और सिविल लाइंस पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 24 वर्षीय आरोपी शुभी राजपूत निवासी किल्ली सुल्तानपुर, बसरेहर को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।



पुलिस के अनुसार, 18 अगस्त की शाम जीआईसी स्कूल ग्राउंड के गेट के पास कोचिंग से पैदल घर जा रही युवती का बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। मामले में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी बाइक से लायन सफारी की ओर जा रहा है। ठंडी पुलिया के पास पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।