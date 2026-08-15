इटावा में 3 सरिया चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, इटावा। निर्माणाधीन मकान से करीब 1.25 कुंतल लोहे का सरिया चोरी करने वाले तीन आरोपितों को बकेवर पुलिस ने शनिवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दो आरोपितों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। एक अन्य आरोपित झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक ने बताया कि लोहिया नगर निवासी जीतपाल सिंह ने 15 अगस्त को बकेवर थाने में तहरीर देकर बताया था कि 14 अगस्त की रात उनके निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर करीब 1.25 कुंतल लोहे का सरिया चोरी कर ले गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की।

शनिवार को बकेवर पुलिस गौतमपुरा नहर पुल के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चार व्यक्ति ई रिक्शा में लोहे का सरिया लादे सवार होकर महेवा की ओर से गौतमपुरा नहर पुल की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर ई-रिक्शा को रोकने का प्रयास किया।

पुलिस के मुताबिक, रिक्शा सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में नईमुद्दीन उर्फ न‌ईम पुत्र निजामुद्दीन निवासी आजाद नगर न‌ई बस्ती थाना फ्रेण्डस कालौनी इटावा के दाहिने पैर और संदीप उर्फ कल्लू पुत्र रोशन लाल निवासी सुभाष नगर भरथना रोड बकेवर जनपद इटावा के बाएं पैर में गोली लगी।

दोनों को उपचार के लिए सीएच‌सी महेवा भेजा गया। वहीं अशोक कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी आनन्द नगर थाना कोतवाली इटावा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से सोनू पुत्र कन्हाई लाल घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।

तीन तमंचे, कारतूस और चोरी का सरिया बरामद गिरफ्तार आरोपितों की तलाशी में पुलिस ने तीन अवैध तमंचे 315 बोर, छह जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस, दो एंड्राइड मोबाइल फोन और एक कीपैड फोन बरामद किया। इसके अलावा चोरी किया गया 1.25 कुंतल लोहे का सरिया और वारदात में प्रयुक्त टिर्री भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपितों ने 14 अगस्त की रात लोहिया नगर में हीरो एजेंसी के पास निर्माणाधीन मकान से सरिया चोरी करने की बात स्वीकार की।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान संदीप पुत्र रोशनलाल निवासी सुभाष नगर, भरथना रोड, बकेवर, उम्र करीब 32 वर्ष, नईमुद्दीन उर्फ नईम पुत्र निजामुद्दीन निवासी आजाद नगर नई बस्ती, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, उम्र करीब 26 वर्ष और अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी आनंदनगर, थाना कोतवाली, इटावा, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है।