Etawah News : बिजली लाइन डलवा रहे सुपरवाइजर को पीटा; 24 घंंटे बाद हुआ मेडिकल

Etawah News : बिजली लाइन डलवा रहे सुपरवाइजर को पीटा

जासं, इटावा : आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कार्य करा रहे सुपरवाइजर और कर्मचारियों के साथ लोकासई गांव में शनिवार की रात मारपीट और छीना झपटी की गई। आरोप है कि गांव के कुछ लोग बिजली चोरी करने के लिए बंच केबल डाले जाने का विरोध कर रहे थे। पीड़ित लोगों का घटना के करीब 24 घंटे बाद जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। घटना फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के ग्राम लोकासई की है। यहां चौबिया थाना क्षेत्र के ग्राम नवलपुरा चौपला निवासी विजय कुमार पुत्र सत्यवीर बतौर श्रीकृष्णा इंटरप्राइजेज फर्म के सुपरवाइजर के रूप में कर्मचारियों से बिजली के खंभों से खुले तारो से हो रही आपूर्ति को हटा कर प्लास्टिक युक्त तारों को लगवा रहे थे। उनका आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ उनसे भी मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान एक सोने की चेन, एल्युमीनियम तार, एमसी बाक्स, केबल को जबरन छीनने का भी आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। पीड़ित विजय कुमार ने घटना में लोकासई के मुकेश और संतोष के अलावा 10-15 अज्ञात लोगों को आरोपित किया है। पुलिस आरोपित लोगों की तलाश में दबिश दे रही है।

