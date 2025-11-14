इटावा में फेसबुक पोस्ट ने मचाई खलबली, अयोध्या में विवादित ढांचे की फोटो अपलोड कर लिखा ये...

जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद जहां देशभर में हाई अलर्ट है और पुलिस व खुफिया एजेंसी सघन निगरानी बरत रही है। ऐसे में शुक्रवार को जनपद में एक फेसबुक पोस्ट ने खलबली मचा दी। पोस्ट एक मुस्लिम युवक ने डाली। साथ ही उसमें कमेंट भी लिखा। इससे पुलिस प्रशासन ने उसकी धरपकड़ शुरू कर दी।

शहर के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने अयोध्या में विवादित रहे ढांचे की फोटो लगाकर उस पर ‘बाबरी मस्जिद का बदला लेना ही लेना है, इंशा अल्लाह’ जैसा कमेंट लिखकर फोटो को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। विवादित पोस्ट के इंटरनेट पर प्रचलित होने के बाद हिंदू संगठनों एवं आम नागरिकों में आक्रोश छा गया। हिंदू सेवा समिति ने विवादित पोस्ट का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री समेत पुलिस अधिकारियों को ट्वीट के माध्यम से कार्रवाई की मांग की।

ये आरोप लगाया हिंदू संगठनों ने पोस्ट डालने वाले पर आतंकी संगठन से संपर्क होने का आरोप लगाकर आरोपित की गिरफ्तारी की मांग उठाई। एसएसपी के निर्देशन में पुलिस ने इंटरनेट मीडिया सेल के जरिए पोस्ट डालने वाले व्यक्ति दानिश निवासी एआरटीओ कार्यालय के पास सिविल लाइंस के रूप में उसकी पहचान कर उसके घर पर दोपहर बाद दबिश दी। लेकिन युवक घर पर नहीं मिला, हालांकि उसकी मां मिली जिसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई है।

घर से भाग गया युवक शुक्रवार को एआरटीओ आफिस कालोनी के पास रहने वाले दानिश खान नाम के एक युवक ने बाबरी विध्वंस का बदला लेंगे हम, इंशा अल्लाह करके एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर लगाया गया। इसकी जानकारी पर हिन्दू सेवा समिति के संस्थापक प्रदीप शर्मा अपने कार्यकर्ताओं समेत वहां पहुंच गए और पोस्ट को मुख्यमंत्री समेत पुलिस के उच्चाधिकारियों को ट्वीट कर इसकी सूचना दी। सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने आरोपित दानिश के घर पर दबिश दी, लेकिन जब तक आरोपित व अन्य लोग घर से भाग गए।

जांच की उठाई मांग हिंदू सेवा समिति के संस्थापक प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस तरह की पोस्ट डालने वाले लोग आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त नजर आते हैं, हो सकता है कि कहीं न कहीं यह दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह के कई और भी लोग हैं जो जनपद में घूम रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग है कि जितने भी कांशीराम कालोनी, मदरसे और मस्जिदें जनपद में हैं उनकी सख्त जांच की जाएं।