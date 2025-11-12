Language
    Etawah Encounter: पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर घायल, पैर में लगी गोली

    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    इटावा में पुलिस और एक हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल हिस्ट्रीशीटर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आरोपित हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, इटावा। बुधवार तड़के तीन चोरी के मामले में आरोपित हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है जिससे वह घायल हो गया।

    एक गोली थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक की जैकेट पर भी लगी है। पकड़ा गया आरोपित औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला धीरु यादव है । उस पर कुल 31 मुकदमे दर्ज है। पुलिस को उसकी तलाश थी। उसे महासिंहपुरा के पास से पकड़ा गया। उसके पास से कुछ जेवरात 9 हजार रूपये नगद व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

