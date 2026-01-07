Weather Update: इटावा में 12 जनवरी तक रहेगा भीषण ठंड का कहर, सर्दी से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
मौसम विभाग ने इटावा में 12 जनवरी तक भीषण सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी जार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक भीषण सर्दी, अत्यंत घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। सर्दी से बचाव के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है।
प्रशासन ने सलाह दी है कि कोयले की अंगीठी, मिट्टी तेल का चूल्हा, हीटर, ब्लोवर इत्यादि का प्रयोग सावधानी से करते हुए कमरे में हवा का आवागमन, वायु संचार बनाये रखें जिससे कमरे में विषाक्त, जहरीला धुआं इकट्ठा न हो सके।
शरीर को सूखा रखें, गीले कपड़े तुरंत बदल लें, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते है। कई स्तरों वाले गर्म कपड़े जैसे ऊनी कपड़े, स्वेटर, टोपी, मफलर इत्यादि का प्रयोग करें। अत्यधिक सर्दी व कोहरा पड़ने पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जितना हो सके उतना घर के अन्दर रखें।
शरीर में गर्मी के प्रभाव को बनाए रखने के लिए पोषक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। धूप न निकलने की दशा में इसका सेवन शीत लहर से बचाव करेगा।
हाईपोथर्मिया के लक्षणों जैसे शरीर का असामान्य तापमान, भ्रम या स्मृति हानि, बेहोशी, विचलन, अत्यधिक ठिठुरन, सुस्ती, थकान, तुतलाहट इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होने पर अपनी नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।
अकेले रहने वाले किसी भी पड़ोसियों की जानकारी रखे, खासकर बुजुर्गों की एवं किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। ज्यादा टाइट कपड़ों की जगह कई लेयर के गर्म और थोड़ा ढीले कपड़े पहनें, टाइट कपड़े ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकते हैं।
