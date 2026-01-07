Weather Update: इटावा में 12 जनवरी तक रहेगा भीषण ठंड का कहर, सर्दी से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 

जागरण संवाददाता, इटावा। मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक भीषण सर्दी, अत्यंत घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। सर्दी से बचाव के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने सलाह दी है कि कोयले की अंगीठी, मिट्टी तेल का चूल्हा, हीटर, ब्लोवर इत्यादि का प्रयोग सावधानी से करते हुए कमरे में हवा का आवागमन, वायु संचार बनाये रखें जिससे कमरे में विषाक्त, जहरीला धुआं इकट्ठा न हो सके।

शरीर को सूखा रखें, गीले कपड़े तुरंत बदल लें, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते है। कई स्तरों वाले गर्म कपड़े जैसे ऊनी कपड़े, स्वेटर, टोपी, मफलर इत्यादि का प्रयोग करें। अत्यधिक सर्दी व कोहरा पड़ने पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जितना हो सके उतना घर के अन्दर रखें।