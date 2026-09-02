इटावा में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या, चारपाई पर सोते समय धारदार हथियार से किया हमला
इटावा के परमधाम गांव में चारपाई पर सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग सिद्ध स्वरूप की धारदार हथियार से हत्या कर ...और पढ़ें
HighLights
परमधाम गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या।
चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग के सिर पर धारदार हथियार से वार।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, हत्या का कारण अज्ञात।
जागरण संवाददाता, इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र के ग्राम परमधाम में बुधवार सुबह चारपाई पर सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग का शव घर से करीब 60 फीट दूर जानवरों के पास जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई पर पड़ा मिला। सिर पर धारदार हथियार से वार किए जाने की बात सामने आई है।
गांव निवासी सिद्ध स्वरूप रोजाना की तरह मंगलवार रात घर के बाहर जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई पर सोए थे। बुधवार सुबह उनकी पत्नी मंजू की नजर चारपाई पर पड़ी तो पति को मृत देखकर चीख निकल गई।
आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। बुजुर्ग को मृत अवस्था में देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। क्षेत्राधिकारी नगर अवनीश कुमार सिंह और एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुत्र अनिल ने बताया कि चार भाइयों में सबसे बड़े दिलीप कुमार जयपुर में काम करते हैं। वह मंगलवार रात करीब 11 बजे ही घर से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि पिता घर से करीब 60 फीट दूर जानवरों के पास जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई पर सोते थे। परिवार की किसी से रंजिश नहीं थी, ऐसे में हत्या का कारण समझ में नहीं आ रहा है।
मृतक के चार पुत्र दिलीप कुमार, अवनीश कुमार, अनिल कुमार और मनीष कुमार हैं। सभी विवाहित हैं। दो पुत्र गांव में अलग मकान में रहते हैं, जबकि दो अन्य पुत्र दूसरे मकान में रहते हैं। मृतक की दोनों बेटियों की भी शादी हो चुकी है। घटना के समय मृतक की पत्नी मंजू घर के अंदर अपनी बहू के साथ थीं। बहू ने छह दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है।
पुलिस अधिकारियों ने स्वजन से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।