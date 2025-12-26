Language
    ईरिक्शा चालक को मृत अवस्था में अस्पताल के बाहर छोड़कर भागे बाइक सवार, जहर देकर हत्या का आरोप

    By Rajiv Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ई-रिक्शा चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाइक सवार उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए। परिजनों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, इटावा। भरथना कस्बा में गुरुवार सुबह इटावा-कन्नौज हाईवे स्थित मुहल्ला कृष्णा नगर में एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर दो बाइक सवार एक अधेड़ को मृत अवस्था में तख्त पर छोड़कर भाग गए।

    यह पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक के स्वजन ने जमीन की धोखाधड़ी के बाद जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पाली खुर्द गांव निवासी 45 वर्षीय प्रदीप यादव पुत्र दलवीर सिंह कस्बा में ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। स्वजन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसके पैर में चोट लग गई थी, जिसके चलते वह जसवंतनगर में अपने बहनोई शिववीर सिंह यादव के यहां रह रहा था।

    जहां से तीन दिन पहले वह शहर के घटिया अजमत अली मुहल्ला निवासी अपने छोटे भाई सुनील कुमार के घर गया और वहां से बुधवार सुबह वह वैसौली भानपुर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा।

    मृतक के भाई सुनील कुमार और विजय कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह अचानक प्रदीप के मोबाइल फोन से काल आई, जिसमें उसने सीने में तेज दर्द होने और हालत गंभीर होने की बात कही। इसके कुछ ही समय बाद सूचना मिली कि प्रदीप एक अस्पताल के बाहर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि प्रदीप अस्पताल के बाहर एक तख्त पर मृत पड़ा था।

    विजय कुमार का आरोप है कि 13 नवंबर को पास के ही एक गांव के कुछ नामजद लोगों ने प्रदीप को बहलाकर उसकी एक बीघा जमीन अपने नाम बैनामा करा ली थी। आरोप है कि जमीन के बदले उसे कोई रकम नहीं दी गई थी। बुधवार सुबह उन्हीं लोगों ने रुपये देने के बहाने प्रदीप को बुलाया और उसे जहर देकर हत्या कर दी।

    वहीं, पेट्रोल पंप पर मौजूद एक व्यक्ति से बाइक सवारों ने यह कहकर मदद मांगी थी कि उनके साथ आए व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है। उस व्यक्ति ने प्राथमिक सहायता देने का प्रयास किया और उन्हें अस्पताल तक ले गया। वहां डाक्टर ने जांच के बाद प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद बाइक सवार वहां से भाग गए।

    सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी संजू देवी अपने दो बच्चों छह वर्षीय आभा और तीन वर्षीय सोनू के साथ पिछले चार माह से मायके छपरा बिहार में रह रही थी।

    घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया स्वजन की ओर से कोई तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।