Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऑनलाइन गैंबलिंग एप के जरिए साइबर ठगी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार, एक भाग निकला; खातों में करोड़ों का लेनदेन

    By Rajiv Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    इटावा में ऑनलाइन गैंबलिंग एप के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। गिरोह बनाकर ऑनलाइन गेमिंग और गैंबलिंग एप (रियल मनी ऑनलाइन फैंटेसी गेम) के जरिए साइबर ठगी करने वाले तीन अपराधियों को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    पकड़े गए आरोपितों के कब्जे से आधा दर्जन मोबाइल फोन, एक बैंक पासबुक, छह एटीएम कार्ड, दो पैन कार्ड, तीन आधार कार्ड, दो कार और 2890 रुपये नकद बरामद हुए लेकिन साइबर ठगी करने वाले गिरोह के इन सदस्यों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है, और ठगी का नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित है। कार्रवाई के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ सिटी अभय नारायण ने खुलासा करते हुए बताया कि गुरुवार सुबह रामलीला मैदान के पास से तीनों साइबर ठगों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान तकिया आजाद गान मोहल्ला निवासी संस्कार यादव पुत्र अनिल यादव, पुरबिया टोला तलैया मैदान निवासी मनन शुक्ला पुत्र विनोद शुक्ला, और करनपुरा छैराहा निवासी वासू भदौरिया पुत्र हरपाल भदौरिया के रूप में हुई है। जबकि इस गिरोह का एक अन्य सदस्य अंकित मिश्रा पुत्र सत्यनारायण मिश्रा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।

    सीओ सिटी ने बताया कि यह लोग ऑनलाइन गेमिंग फ्राड को अंजाम देते थे। काफी समय से लोगों को ऑनलाइन गैंबलिंग और फैंटेसी गेमिंग एप के माध्यम से गेम खेलने के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे।

    यह विश्वास दिलाते थे कि संबंधित गेमिंग प्लेटफार्म पूरी तरह से रजिस्टर्ड और सुरक्षित है। इसके लिए पहले से ही गूगल पर अपने गेम की आकर्षक विज्ञापन सामग्री चलाते थे, जिससे लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते थे।

    पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि वे खुद के बनाए हुए रियल मनी ऑनलाइन फैंटेसी गेम में ऑनलाइन क्वाइन बेचकर लोगों से गेम खिलवाते थे। यह एक तरह का पैनल आइडी आधारित गेम होता था, जिसमें शुरूआत में जानबूझकर खिलाड़ियों को जिताया जाता था, ताकि उनका भरोसा मजबूत हो सके।

    जैसे ही कोई खिलाड़ी बड़ी-बड़ी रकम की बाजी लगाता था, उसे हराकर ठगी करते थे। इनका नेटवर्क नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद तक फैला हुआ था।

    कई वर्ष से कर रहे साइबर फ्राड का खेल

    पुलिस का कहना है कि अब तक आरोपित करोड़ों रुपये विभिन्न बैंक खातों और डिजिटल वालेट्स में खपा चुके हैं। इन खातों से संबंधित शिकायतें एनसीआरपी पर भी दर्ज हैं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरोह का मकसद सिर्फ ठगी करना ही नहीं था, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग फ्राड को वैध दिखाकर युवाओं को फांसना और डिजिटल मनी लांड्रिंग के जरिए रकम को अलग-अलग खातों में खपाना भी था।

    पूछताछ में एक दर्जन संदिग्धों की सूची हुई तैयार

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से क्राइम ब्रांच व कोतवाली पुलिस कई संदिग्ध खाताधारकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। जांच के दौरान उन खातों को चिन्हित किया गया, जिनसे असामान्य रूप से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ था।

    यही नहीं तीनों आरोपितों को भी पुलिस ने दो दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया था। जिनसे पूछताछ कर उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास था लेकिन पुलिस को अधिक सफलता नहीं मिली। लेकिन पूछताछ में आरोपितों ने अपने करीब एक दर्जन साथियों के नाम भी बताए हैं, जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पुलिस जल्द ही उन पर शिकंजा कसेगी। ठगी के खेल में सफेदपोशों के संरक्षण की बात सामने आयी है।