चंबल में बाढ़ न आने से घड़ियालों को फायदा, 50 प्रतिशत घड़ियाल बच्चों के जीवित रहने का अनुमान

देशराज यादव, इटावा। घड़ियालों के लिए संरक्षित चंबल नदी में इस बार बाढ़ न आने से संरक्षित किए गए घड़ियाल के करीब एक हजार बच्चों के लिए चंबल जीवनदायिनी साबित हो सकती है। बाढ़ के दौरान 95 से 99 फीसदी बाढ़ में बहने वाले बच्चे कुछ जानकारों के मुताबिक इस बार बड़ी संख्या में बच सकते हैं। सैंक्चुअरी को इस बार घड़ियाल के बच्चों के रूप में बड़ा इजाफा होने वाला है।

सैंक्चुअरी की संरक्षित चंबल नदी में मुरैंग से लेकर पचनद तक करीब 85 किमी के क्षेत्र में 1089 घड़ियालों की संख्या है। जिसमें इस वर्ष करीब 37 नेक्स्ट से घड़ियाल के एक हजार बच्चे घोंसलों से निकल कर चंबल नदी में प्रवेश कर गए हैं, जो विभाग की टीम की निगरानी में घड़ियालों के लिए मुफीद चंबल नदी में पल बढ़ रहे हैं।

विभाग के मुताबिक, इस बार चंबल में अभी तक बाढ़ नहीं आई है, जिससे घड़ियाल के करीब 50 फीसदी बच्चों की जान बच सकती है, क्योंकि हर वर्ष चंबल नदी में भीषण बाढ़ आने से 95 से 99 फीसदी बच्चे मर जाते थे, जिसमें अधिकतर घड़ियाल के बच्चे बाढ़ के तेज पानी के बहाव में बह कर मर जाते थे और कुछ को मगरमच्छ खा जाते हैं।

यही नहीं इसके अलावा छोटे-छोटे बच्चों का शिकार चील व अन्य जंगली जीव, सियार खा जाते हैं। इसके बाद कुछ घड़ियाल के बच्चे शिकारियों के चंगुल में भी फंस कर मारे जाते हैं। चंबल में बाढ़ का न आना इनके लिए जीवनदायी साबित हो सकता है, लेकिन इसके बाद घड़ियाल के बच्चों की रखवाली की जिम्मेदारी सैंक्चुअरी विभाग की और भी अधिक बढ़ जाएगी, तभी अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकती है।