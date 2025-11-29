इटावा में तेज रफ्तार डंपर से बचने के चक्कर में खंभे से टकराई कार, किशोरी की मौत

जागरण संवाददाता, इटावा। भांजे की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से भिंड आ रहा कार सवार परिवार शनिवार तड़के पछायगांव के सराय ताल के पास तेज रफ्तार डंपर से बचने में लोहे के खंभे से टकरा गए। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एयर बैग खुल जाने के बावजूद कार में बैठी किशोरी की डैशबोर्ड में गर्दन व सिर टकराने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता सहित चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। हादसे के समय कार की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा थी।

मध्य प्रदेश के भिंड के थाना देहात क्षेत्र जामना रोड गली नंबर तीन निवासी शैलेंद्र कुमार कठेरिया पिछले 10 साल से दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र के निहाल विहार में परिवार के साथ रहते हैं। शैलेंद्र दिल्ली में गैस सिलिंडर बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार रात वह अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए पत्नी दीपिका, दो बेटियों माही और साक्षी व बड़े भाई रामराज के बेटे ऋषभ के साथ कार से भिंड आ रहे थे।

शनिवार तड़के साढ़े तीन बजे उनकी कार पछायगांव के पास सराय ताल पहुंची, तो सामने से तेज गति से आ रहे डंपर ने उनकी और मोड़ दिया। चालक ने कार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अनियंत्रित होकर नगर सीमा के स्वागत द्वार के खंभे से कार भिड़ गई। हादसे में शैलेंद्र, उनकी पत्नी दीपिका, बेटी माही, साक्षी और भतीजा ऋषभ घायल हो गए।