आयकर विभाग में बेटों की नौकरी लगवाने के नाम पर BSF जवान से ऐंठे 27 लाख, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करा दी ट्रेनिंग

संवाद सहयोगी, भरथना। थाना क्षेत्र के रहने वाले बीएसएफ जवान से दो बेटों को आयकर विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर दिल्ली के रहने वाले एक दंपती ने 27 लाख रूपये ठग कर फर्जी नियुक्ति पत्र व ट्रेनिंग करा दी। सच्चाई का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

राजस्थान जैसलमेर में वर्तमान में बीएसएफ में एसआई के पद पर तैनात ग्राम ईकारपुर निवासी रामहंस ने भरथना थाने में तहरीर देते हुए बताया कि नई दिल्ली के पालमपुर में बीएसएफ रेडियो आपरेटर 38-एअर विंग एएसआई सुमेर सिंह एवं नई दिल्ली नवाजगण खालसा समसपुर निवासी विमला देवी ने उनके साथ ठगी की है। सुमेर सिंह ने कई सालों तक बीएसएफ में उनके साथ नौकरी भी की है।

आयकर विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया दोनों ने मेरे दो पुत्र रईस और विवेक कुमार की नौकरी आयकर विभाग में लगवाने के नाम पर 27 लाख रुपये मांगे, जिस पर उन्होंने कई बार में सुमेर सिंह के खाते में रुपये डाले। 17 अप्रैल 2023 को दोनों ने आयकर विभाग में प्रशिक्षण व 8 अगस्त 2023 को एक कूटरचित फर्जी आयकर विभाग का नियुक्ति पत्र थमा दिया।