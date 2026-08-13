खेत में घुसी भैंस तो शुरू हुआ खूनी खेल, इटावा में कुल्हाड़ी से युवक के सिर पर किया हमला; 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, बकेवर। करौंधी गांव में खेत में भैंस घुसने को लेकर हुए विवाद में युवक पर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में पुलिस ने नौ नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना में घायल राजकुमार का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस आरोपितों की तलाश के साथ ही घटना के पीछे के विवाद की जांच कर रही है।

11 अगस्त को बाजरा के खेत में भैंस घुसने पर राजकुमार ने उसे बाहर निकालने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। आरोप है कि गोपीचंद, कल्लू, डीके उर्फ रामवीर, वीरू, एस कुमार, माताप्रसाद, सर्वेश कुमार, हमीर सिंह और हाकिम लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए। आरोप है कि वीरू ने राजकुमार के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बचाव में हाथ लगाने पर हाथ में चोट आई। इसके बाद दोबारा हमला किए जाने से सिर में गंभीर चोट लगी।