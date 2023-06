पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या और धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मामला 302 से हटाकर 306 120 बी में बदला गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी थी लेकिन सफलता नहीं मिली। इस पर कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कुर्की की कार्रवाई के लिए पूर्व प्रधान के सैफई स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया।

सैफई, संवाद सहयोगी। दो महीने पूर्व ग्राम लछबाई में एक किसान का शव गांव से करीब 500 मीटर दूरी पर पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ पाया गया था। मृतक के भाई ने पूर्व प्रधान सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। क्‍या है पूरा मामला? बता दें कि 29 अप्रैल को जोगेंद्र सिंह ने दर्ज कराए मुकदमे में दर्शाया था कि पीड़ित के घर के सामने गांव के ही कुछ दलित लोग पूर्व प्रधान के सहयोग से डा. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति बिना अनुमति के लगाना चाहते थे। इस पर पीड़ित के बड़े भाई हरेंद्र कुमार ने अनुमति लेकर मूर्ति लगवाने के लिए कहा था, लेकिन नामजद लोग नहीं माने और 27 अप्रैल की रात उक्त लोगों ने उसके भाई के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। Etawah: एक महीने पहले हेड कांस्टेबल की पत्नी से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, मायके से परिचित था बृजेश कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोट‍िस चस्‍पा पीड़ित के भाई हरेंद्र के आई चोटों का मेड‍िकल 28 अप्रैल को जिला अस्पताल में कराया था। उसी रात आरोप‍ी उसके घर आए और राजीनामा की बात कहकर उसको साथ ले गए थे। तभी आरोपियों ने पीड़ित के भाई की हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान मामला 302 से हटाकर 306, 120 बी में बदला गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस पर कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कुर्की की कार्रवाई के लिए पूर्व प्रधान मुकेश गुप्ता के सैफई स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया।

