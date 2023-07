UP: इटावा सफारी पार्क में शेरनी सोना के एक और शावक की मौत, पांच में से चार की गई जान

इटावा सफारी पार्क में शेरनी सोना के पांच शावकों में से अब तक चार शावकों की मौत हो चुकी है। पांच में से एक शावक को जन्म 6 जुलाई को हुआ था। वह स्वस्थ है। शेरनी ने 9 जुलाई को तीन शावकों को जन्म दिया था जिसमें से दो की मौत हो गई थी। एक कमजोर था। ज‍िसकी आज मौत हो गई।

Etawah Safari Park: इटावा सफारी पार्क में शेरनी सोना के एक और शावक की मौत

Your browser does not support the audio element.

इटावा, जासं। इटावा सफारी पार्क में शेरनी सोना द्वारा जन्मे पांच शावकों में से एक और शावक की गुरुवार को मौत हो गई। इससे पहले 11 जुलाई को तीन शावकों की मौत हो चुकी थी। अब तक कुल चार शावकों की मौत हो चुकी है। निदेशक दीक्षा भंडारी ने बताया कि 09 जुलाई को जन्मे शावक को अचानक तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों की टीम के परीक्षण करने पर उसका पेट फूलने व सांस लेने की समस्या आ रही थी। इलाज के दौरान दोपहर 11 बजकर 55 मिनट पर उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया मौत का कारण उसका सांस रुकना बताया गया है। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए इंडियन बेटिनरी इंस्टीट्यूट बरेली भेजा जा रहा है। पांचवां शावक जो 06 जुलाई को जन्मा था वह अभी स्वस्थ है और चिकित्सकों द्वारा उसकी सघन निगरानी की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra