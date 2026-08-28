रक्षाबंधन पर सैफई पहुंचे अखिलेश यादव, पार्टी कार्यालय पर बहनों से बंधवाई राखी; बांटी मिठाइयां

जागरण संवाददाता, इटावा। रक्षाबंधन के अवसर पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए सैफई स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले मिलन समारोह में आसपास के जनपदों से पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं महिलाएं और युवतियां राखी लेकर अखिलेश यादव से मिलने के लिए कतार में लगी रहीं।

अखिलेश यादव ने बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। उनकी सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने भी अखिलेश यादव को राखी बांधी। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों से स्नेहपूर्वक मुलाकात की। इस दौरान पार्टी कार्यालय में रक्षाबंधन का माहौल पारिवारिक और उत्सवमय नजर आया।

हर वर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर पार्टी कार्यालय में आगंतुकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। लोगों को पानी की बोतलें और मिठाई के डिब्बे वितरित किए गए। दूर-दराज से पहुंचे समर्थक अखिलेश यादव से मुलाकात कर उत्साहित नजर आए। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।