Etawah: एक महीने पहले हेड कांस्टेबल की पत्नी से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, मायके से परिचित था बृजेश

मायके से परिचित ट्रक ड्राइवर ने हेड कांस्टेबल की पत्नी का भरोसा जीतकर न सिर्फ उसके किराये के घर पर एक रात गुजारी बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया। घर पर मौजूद उसकी नाबालिग भतीजी से भी अभद्रता की। करीब एक माह पुराने इस मामले में आरोपी ड्राइवर को फ्रेंड्स कालोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

हेड कांस्टेबल की पत्नी से दुष्कर्म में आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, इटावा: मायके से परिचित ट्रक ड्राइवर ने हेड कांस्टेबल की पत्नी का भरोसा जीतकर न सिर्फ उसके किराये के घर पर एक रात गुजारी बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया। घर पर मौजूद उसकी नाबालिग भतीजी से भी अभद्रता की। करीब एक माह पुराने इस मामले में आरोपी ड्राइवर को फ्रेंड्स कालोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक महीने पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी बृजेश पर दर्ज मुकदमा आरोपी बृजेश कुमार यादव निवासी बरखिया, थाना मेरापुर, जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ पीड़िता ने 28 जून को ही दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पीड़िता ने घटना 26 मई की रात की बताई है। उस रात उसके हेड कांस्टेबल पति बढ़पुरा थाने में ड्यूटी पर थे जबकि वह भरथना रोड स्थित एक मैरिज होम के समीप स्थित एक बस्ती में किराये के घर में 16 साल की भतीजी के साथ थी। पीड़िता के तीन बच्चे गर्मी की छुट्टी में गांव गए हुए थे। आरोपी बृजेश अपने एक अज्ञात साथी के संग उसके घर पर आया था। मायके से परिचित था आरोपी पीड़िता के मुताबिक आरोपी मायके से परिचित था इसलिए मोबाइल फोन पर बात करता रहता था। 26 मई की रात में मिलने के लिए आया था। रात में घर पर रुककर सुबह चले जाने का भरोसा दिया था। आरोपी जब घर पर आया तो साथ में कोल्ड ड्रिंक लाया था। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म आरोपी ने रात में पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद होश आने पर उसको वीडियो दिखाकर एक लाख रुपये मांगते हुए ब्लैकमेल करने लगा। इसका विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी नाबालिग भतीजी के नाजुक अंगों काे छूते हुए अभद्रता की। घटना के समय आरोपी का एक अज्ञात साथी घर के बाहर खड़ा रहा। थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि आरोपी ट्रक ड्राइवर को लक्ष्मण वाटिका के पास से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पीड़िता को साल 2000 से जानता है।

Edited By: riya.pandey