इटावा में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 12 साल के किशोर की मौत, दो साथी बाल-बाल बचे

जागरण संवाददाता, इटावा। भरथना कस्बे के मोहल्ला स्टेट बैंक वाली गली के मोड़ पर पुलिया के पास शनिवार सुबह सड़क किनारे कबाड़ बीन रहे 12 वर्षीय किशोर की तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के दौरान उसके साथ मौजूद दो अन्य किशोर बाल-बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

स्टेशन के समीप रहने वाले किशोर शिवा ने बताया कि वह मुलायम नगर निवासी अपने मित्र दर्शन पुत्र गोविंद (12) के साथ उमरसेंडा के नगला कोठी निवासी आसिफ और सैफई निवासी चीता उर्फ गंड्ढा के साथ भरथना में कबाड़ बीनने का काम करता था।

चारों प्लास्टिक की बोतलें आदि बीनकर बेचते थे और उससे मिलने वाले रुपये से अपना गुजारा करते थे। शिवा के अनुसार, दर्शन एक दिन पहले ही इटावा से भरथना आया था। शुक्रवार रात सभी साथी भारतीय स्टेट बैंक वाले मोड़ के समीप पुलिया के पास सड़क किनारे एक दुकान के चबूतरे पर सो गए थे।